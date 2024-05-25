يلا لايف مباراة الاهلي والترجي في نهائي دوري ابطال افريقيا 2024

يلا لايف مباراة الاهلي والترجي في نهائي دوري ابطال افريقيا 2024،يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والترجي التونسي اليوم في دوري أبطال إفريقيا.. يخوض النادي الأهلي، مواجهة قوية ومصيرية ضد الترجي التونسي في إياب نهائي البطولة، وذلك اليوم السبت 25 مايو 2024 على استاد القاهرة الدولي.

وتأتي هذه المباراة بعد انتهاء مباراة الذهاب في رادس بالتعادل السلبي، مما يجعل كل الاحتمالات مفتوحة لحسم اللقب القاري للعام الحالي 2024.

موعد بث مباراة الاهلي والترجي 2024

ومن المتوقع أن مباراة الأهلي والترجي ستقام يوم السبت المقبل الموافق 25 مايو، وذلك ضمن لقاء الإياب في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024، وستنطلق المباراة مع صافرة حكم اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية، وفي الساعة السادسة مساءً بتوقيت تونس، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وتعد هذه المواجهة الحاسمة فرصة مهمة لكلا الفريقين لحصد اللقب القاري، وينتظرها جمهور كبير في مختلف أنحاء العالم العربي بشغف شديد.

قائمة الأهلي لمباراة الترجي التونسي

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة ، محمد هاني، محمود متولي.

خط الوسط: أحمد عبد القادر، أليو ديانج، إمام عاشور، مروان عطية، أكرم توفيق، محمد مجدي أفشة، رضا سليم، حسين الشحات، بيرسي تاو، كريم فؤاد، احمد كوكا، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: وسام أبو علي،محمود كهربا، أنتوني موديست.



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مشاهدة مباراة الأهلي ضد الترجي التونسي

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الترجي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة ، كريم فؤاد.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق،إمام عاشور.

خط الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات ، وسام أبوعلي.

قناة مفتوحة لمباراة الأهلي والترجي

وتم التأكد من القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي اليوم ضد الترجي في نهائي أفريقيا حيث ستقوم قناة بي إن سبورت كالمعتاد بنقل اللقاء عبر شاشتها بالتعليق العربي لعصام الشوالي وعلي محمد علي، يُذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف بين الفريقين، مع تألق للحارس الشاب مصطفى شوبير الذي حافظ على نظافة شباكه أمام الطوفان الهجومي لأصحاب الأرض، الأهلي سيخوض المباراة بالزي الأحمر التقليدي، بينما يلعب الترجي باللون الأزرق.

يتطلع الأهلي اليوم السبت إلى التتويج بلقبه الثاني عشر في دوري أبطال إفريقيا، وتعزيز رقمه القياسي عندما يواجه الترجي الرياضي، ويحتاج الأحمر للفوز بأي نتيجة لضمان لقب دوري أبطال إفريقيا، فيما يسعى الترجي لتحقيق الفوز أو نتيجة التعادل الإيجابي بأي عدد من الأهداف ليحصل على البطولة للمرة الخامسة في تاريخه