ضربها حتى الموت.. حبس عاطل مُتهم بإنهاء حياة ابنة شقيقه المتوفي بالشرقية

قررت نيابة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق في واقعة اتهامه بقتل ابنة شقيقه المتوفي ذات الـ 10 سنوات، لتعديه بالضرب عليها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

البداية، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية بلاغًا من أسرة الطفلة «ملك. أ. س» 10 أعوام، مقيمة بمركز الزقازيق، بالعثور عليها جثة هامدة داخل منزلها، وبالفحص تبين أن هناك شبهة جنائية في حادث الوفاة، لوجود أثر جرح بالرأس وكدمات بالرقبة.

وتوصلت التحريات الأولية، أن والد الطفلة متوفي، ووالدتها تزوجت بعد وفاته من آخر ، وأن الطفلة كانت تعيش مع عمها «عاطل»، وهو مسؤول عن رعيتها، ويوم الحادث حاول تأديبها فقام بتعنيفها والتعدي عليها بالضرب حتى فارقت الحياه، وادعى أن الوفاة طبيعية، إلا أن مفتش الصحة اشتبه في طبيعة الوفاة، وقام باتخاذ الإجراءات اللازمة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب أحد الأطباء الشرعيين لإجراء الصفة التشريحية لجثة الطفلة، وبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق في الواقعة.

وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين هيثم محمود، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وسكرتارية محمد عفت، في جلستها المنعقدة اليوم، بمعاقبة شاب بالإعدام شنقاً، والمتهم في القضية رقم 24582 لسنة 2023 جنايات مركز بلبيس، والمقيدة برقم 3999 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، بخطف طفل وهتك عرضه وقتله بدائرة مركز بلبيس.

تعود أحداث القضية لشهر يوليو من العام المنقضي 2023، عندما أحالت النيابة العامة «إبراهيم. أ. الـ» 39 عاما، ومقيم بمركز بلبيس، للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بخطف وقتل الطفل «ف . أ» 6 سنوات، وذلك بعد أن قام بهتك عرضه بالقوة.

وكشفت التحقيقات وتحريات المباحث، أن المتهم قتل الطفل المجني عليه عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد، بأن كتم أنفاسه بيده حتى فارق الحياة قاصدا من ذلك قتله، وفي ذات المكان والزمان، تقدمت جنايته جناية أخرى وهي خطف الطفل المجني عليه بأن استدرجه إلى محل ارتكاب جريمته بدراجة هوائية موهما إياه بالتنزه معه، وتمكن بتلك الوسيلة من إبعاده عن أعين ذويه وهتك عرضه بالقوة على النحو المبين بالتحقيقات.

عقب تقنين الإجراءات، ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.