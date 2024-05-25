صوامع وشون الإسكندرية تستقبل أكثر من 75 ألف طن قمح

تواصل صوامع وشون محافظة الاسكندرية، استقبال الخيرات من حبات الذهب الأصفر، بعد حصاده فى الحقول وسط إقبال كبير من المزارعين على تفعيل عمليات التوريد ،واصل مزارعو القمح توريد محصولهم بالشون والصوامع حيث تم توريد 75 ألف و 909 طن قمح محلى .

وأكد المهندس محمود القلش، المتحدث الرسمى باسم مديرية التموين والتجارة الداخلية فى الإسكندرية، أن الصوامع والبناكر المخصصة لاستقبال الأقماح المحلية من المزارعين، استلمت 3 آلاف و900 طن جديد، لتصل الحصيلة الإجمالية للأقماح المحلية التى جرى استلامها من المزارعين والتجار وتوريدها للصوامع والبناكر، إلى 75 ألف و909 طن قمح محلى، منذ بدء موسم التوريد الحالى وحتى الآن.

وأضاف القلش، أن عملية تسلم الأقماح المحلية من المزارعين تتم وفق لجان سداسية، لتحديد درجات التقريط الثلاثة، المقرر تسعير الأردب وفقا ًلها، وهى 23 قيراط بـ2000 جنيه للأردب، و22.5 قيراط بـ1950 جنيهاً، و 22 قيراط بـ1900 جنيه.

تخصيص 4 صوامع وبناكر لتسلم الأقماح المحلية بسعة تخزينية 121 ألفا و580 طنا

يشار إلى أنه تم تخصيص 4 صوامع وبناكر لتسلم الأقماح المحلية، بإجمالي سعات تخزينية 121 ألفا و580 طنا بخلاف توفر سعات تخزينية أخرى في حالة زيادة كميات التوريد على السعات المحددة، كما هو متبع سنوياً، شملت صومعة برج العرب التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، بسعة 90 ألف طن، وجاهزة لاستقبال 30 ألف طن من الأقماح المحلية.

وجرى تخصيص صومعة السلام التابعة للشركة العامة للصوامع والتخزين وسعتها 60 ألف طن جاهزة لاستقبال سعة 30 ألف طن من الأقماح المحلية.

اعتماد 2 بنكر لتوريد القمح بالإسكندرية

واعتمدت المديرية 2 بنكر لتوريد القمح هما، بنكر السلام التابع للشركة العامة للصوامع والتخزين وسعته التخزينية 43 ألفا و200 طن مجهزة بالكامل لاستقبال الأقماح المحلية، وبنكر جنوب القاهرة التابع لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية وسعته التخزينية 11 ألفا و980 طنا، وإجمالي السعة مجهزة لاستقبال الأقماح المحلية لموسم 2024.