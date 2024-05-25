سعر الريال السعودي بمنتصف تعاملات اليوم السبت أمام الجنيه المصري

سعر الريال السعودي بمنتصف تعاملات اليوم السبت.. شهد سعر الدينار الريال السعودي خلال منتصف تعاملات اليوم السبت، أمام الجنيه المصري، حالة من الاستقرار الملحوظ، خلال التعاملات بمعظم البنوك وماكينات الصرف الآلي، وسجل في البنك الأهلي المصري الشراء نحو 12.5567 جنية، وللبيع نحو 12.585 ج.

وفي هذا السياق تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية” سعر الريال السعودي خلال منتصف تعاملات اليوم السبت بالسوق السوداء، كخدمة سعرية يقدمها قسم الاقتصاد بالوفد بصورة لحظية، للوقوف على آخر المستجدات، التي تطرأ علية لاهتمام حجاج بيت الله الحرام هذه الايام بأسعاره، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

سعر الريال السعودي بمنتصف تعاملات اليوم السبت في البنوك

بنك أبوظبي الإسلامي:

سعر الشراء: 12.5983 ج.م

سعر البيع: 12.6246 ج.م

بنك القاهرة:

سعر الشراء: 12.5567 ج.م

سعر البيع: 12.586 ج.م

بنك مصر:

سعر الشراء: 12.5567 ج.م

سعر البيع: 12.585 ج.م

البنك الأهلي المصري:

سعر الشراء: 12.5567 ج.م

سعر البيع: 12.585 ج.م

بنك الإسكندرية:

سعر الشراء: 12.5534 ج.م

سعر البيع: 12.5847 ج.م

المصرف العربي الدولي AIB:

سعر الشراء: 12.5503 ج.م

سعر البيع: 12.5767 ج.م

بنك HSBC:

سعر الشراء: 12.55 ج.م

سعر البيع: 12.57 ج.م

البنك المركزي المصري:

سعر الشراء: 12.5468 ج.م

سعر البيع: 12.5812 ج.م

كريدي أجريكول:

سعر الشراء: 12.5346 ج.م

سعر البيع: 12.5813 ج.م

البنك المصري الخليجي

سعر الشراء: 12.5216 ج.م

سعر البيع: 12.5482 ج.م

بنك الإستثمار العربي AIB

سعر الشراء: 12.518 ج.م

سعر البيع: 12.572 ج.م

بنك قناة السويس

سعر الشراء: 12.5003 ج.م

سعر البيع: 12.5834 ج.م

بنك CIB

سعر الشراء: 12.4967 ج.م

سعر البيع: 12.5857 ج.م

بنك الكويت الوطني NBK

سعر الشراء: 12.4654 ج.م

سعر البيع: 12.5888 ج.م

بنك قطر الوطني الأهلي QNB

سعر الشراء: 12.4169 ج.م

سعر البيع: 12.5743 ج.م

بنك SAIB

سعر الشراء: 12.38 ج.م

سعر البيع: 12.6 ج.م

البنك العقاري المصري العربي:

سعر الشراء: 12.2208 ج.م

سعر البيع: 12.572 ج.م

المصرف المتحد:

سعر الشراء: 12.132 ج.م

سعر البيع: 12.5733 ج.م

سعر الريال اليوم في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري

1 ريال سعودي = 12.7 جنيه مصري

5 ريالات سعودية = 63.5 جنيه مصري

10 ريالات سعودية = 127 جنيه مصري

25 ريالًا سعوديًا = 317.5 جنيه مصري

50 ريالًا سعوديًا = 635 جنيه مصري

100 ريال سعودي = 1,270 جنيه مصري

150 ريال سعودي = 1,905 جنيه مصري

200 ريال سعودي = 2,540 جنيه مصري

250 ريال سعودي = 3,175 جنيه مصري

300 ريال سعودي = 3,810 جنيه مصري

500 ريال سعودي = 6,350 جنيه مصري

700 ريال سعودي = 8,890 جنيه مصري

1000 ريال سعودي = 12,700 جنيه مصري