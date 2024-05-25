توقيع الكشف الطبي على 1690 مواطن بالمنيا

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، تنفيذ القوافل الطبية العلاجية المجانية ، لتقديم الخدمات الصحية والرعاية الطبية ، لمواطني القرى الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية ، وذلك تنفيذا للمبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وأعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، توقيع الكشف على 1690 حالة خلال قافلة طبية مجانية بقرية أبو سيدهم ، إحدى قرى مركز ومدينة سمالوط شمال المنيا ، وذلك ضمن مبادرة (حياة كريمة ) ، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، مؤكدا المحافظ ، مواصلة تنظيم سلسلة القوافل الطبية لتقديم الخدمات العلاجية المجانية ، لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا ، ولجميع المواطنين في أماكنهم .

من جانبه ، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، نتائج القافلة الطبية العلاجية المجانية ، في مختلف التخصصات ، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 323 حالة جراحة ، 218 باطنة ، 529 حالة أطفال ، 78 حالة أسنان، 80 حالة نساء ، 43 تنظيم الأسرة ، 291 جلدية ، 128 أنف وأذن ، إلى جانب إجراء 179 تحليلا متنوعا ً، و 4 حالات موجات صوتية ، و4 حالات أشعة عادية ، و 96 كشف مبكر للضغط والسكر ، و٦ حالات خلع أسنان ، وتحويل 5 حالات للمستشفى ، لإستكمال العلاج ، وعقد ندوات تثقيف صحي لعدد 129 متردداً.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، قد أعلن أن مديرية الصحة بالمنيا، قدمت خدمات العلاج على نفقة الدولة ، لعدد 7 آلاف و 510 مواطناً خلال شهر ابريل الماضي، بتكلفة بلغت 19 مليون و63 ألف جنيه، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية ، بتقديم الخدمات الطبية اللازمة للحالات الأولي بالرعاية ، مع إجراء فحص دقيق وشامل لبيان مدى احتياجها للتدخل السريع.

من جانبه استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، جهود المديرية في تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة خلال الشهر الماضي، لافتاً إلي أنه تم تقديم خدمات العناية المركزة ، والعمليات الجراحية والمناظير، لعدد 2179 حالة، كما تم تقديم خدمات العلاج الخارجي أمراض ، (الباطنة - الروماتويد - الأمراض المناعية - أمراض القلب والصدر)، لعدد 5216 حالة، وتقديم خدمات الغسيل الكلوي، لعدد 115 حالة ، مشيراً وكيل الوزارة ، إلى حرص فريق إدارة العلاج علي نفقة الدولة على متابعة الحالات باستمرار والتأكد من عمل اللازم لهم.