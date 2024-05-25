السبت 25 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

قائد سابق بالدفاع الجوي الاسرائيلي: إننا غير مستعدين للحرب مع حزب الله

بوابة الوفد الإلكترونية

قال القائد السابق لنظام الدفاع الجوي في جيش الاحتلال الإسرائيلي "زفيكا هايموفيتش"، إن حزب الله يواصل إطلاق الصواريخ والقذائف والطائرات بدون طيار، وقبل أسبوع ذهب إلى أبعد من ذلك وضرب منشأة عسكرية بالقرب من تقاطع الجولاني حيث يوجد منطاد استراتيجي.

وأضاف في تصريحات عبر وسائل عبرية، أننا غير مستعدين لهذا الأمر وحزب الله يعلم ذلك، هذا كله ولم ندخل بعد في حرب أسراب الطائرات بدون طيار.

 

قصف إسرائيلي وسط قطاع غزة

وفي وقت سابق اليوم، استُشهد 4 فلسطينيين، اليوم السبت، في قصف إسرائيلي وسط قطاع غزة

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بانتشال شهداء ومصابين من تحت أنقاض منزل استهدفته قوات الاحتلال في حي الدرج بمدينة غزة.

كما استهدفت قوات الاحتلال شقة سكنية شمال مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

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