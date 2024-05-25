عقب انتهاء الامتحان.. مصرع مدرس بالدقهلية

لقي مدرس بمحافظ الدقهلية مصرعة بعدما صدمته سيارة ملاكي في أثناء قيادته موتوسيكل خلال عودته إلى منزله بعد انتهاء امتحانات الدبلومات الفنية والتي بدأت اليوم.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير مباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة من بعض الأهالي بوقوع حادث تصادم ومتوفى على طريق المنصورة - جمصة أمام قرية الروضة، وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف وضباط وحدة مباحث جمصة إلى مكان الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين تصادم سيارة ملاكي وموتوسيكل ووفاة على محمد إبراهيم أبو العينين، 53 سنة، ومقيم كفر بهوت نبروه، ويعمل مدرس بمدرسة نبروه الثانوية التجارية.

مستشفي جمصة العام

وجرى نقل الجثة إلى مستشفي جمصة العام، تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.