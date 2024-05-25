مشاهدة مباراة الاهلي والترجي يلا شوت اليوم مباشرة نهائي أفريقيا ماتش التتويج

مشاهدة مباراة الاهلي والترجي يلا شوت اليوم مباشرة نهائي أفريقيا ماتش التتويج،يهتم الكثير من المتابعين حول معرفة من هو معلق مباراة الاهلي والترجي، وقد انتهي لقاء الذهاب بالتعادل السلبي في رادس مما فتح جميع الاحتمالات في مباراة العودة غدا، ويطمح الاهلي في الفوز بلقب البطولة للمرة 12 في تاريخه بعدما حقق لقب النسخة الاخيرة امام الوداد في الدار البيضاء، ومن خلال السطور التاليه سنوضح لجميع المتابعين موعد المباراة والقنوات الناقلة.

موعد مباراة الاهلي والترجي

ومن المنتظر بان تاتي مباراة الاهلي والترجي في اياب دوري ابطال افريقيا لعام 2024 والتي سوف يقام على استاد القاهرة الدولي وسط حضور جماهيري يصل إلى 75 ألف مشجع هي سعة الملعب، على ان تنطلق صافرة الحكم في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وفي تمام الساعة 6 بتوقيت تونس.

شريف إكرامي يدافع عن الشناوي بعد تصريحاته

وأصدر المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين بيانًا يؤكد خلاله رفض التصريحات التي أدلى بها محمد الشناوي لما فيها من إساءة لجموع الصحفيين المصريين والصحافة المصرية، وطالب بتعديل تصريحه والاعتذار.

لــــمشاهدة البث المباشر الآن مباراة الاهلي والترجي “اضغط هنا”

لــــمشاهدة البث المباشر الآن مباراة الاهلي والترجي “اضغط هنا”

وكتب شريف إكرامي عبر حسابه الشخصي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «قال الشناوي رأيه في الصحافة الرياضية المصرية فانتفضت رابطة النقاد ببيان يطالبونه بالاعتذار».

وأضاف: «السؤال هنا: هل تجاوز الشناوي في حق أي طرف حتي يعتذر؟، هل انتفضت الرابطة من قبل بشأن السباب والتجاوزات المتكررة التي حدثت في حق الصحافة والإعلام وكلها من شخص واحد خلال السنين الماضية؟».

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي مباشرة

تنقل مباراة الأهلي والترجي على مجموعة من القنوات المفتوحة والمجانية غير bein sport hd 6، منها قناة مجانية مصرية وهي أون تايم سبورت على البث الأرضي.

قمر يوتل سات

قنوات سبورت كلوب

تردد11471 – أفقي 30000

وتردد11011 – رأسي 27500

قناة Nova Sport HD على يوتلسات 16.

قناة Ziggo Sport على القمر أسترا 23 شرق وترددها 12129عمودي 29900.

قناة St sport life على قمر استرا سات.

قناة ETV ENTERTAIM الأثيوبية على قمر يوتلسات 7A.

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي اليوم

يمكن مشاهدة مباراة الأهلي والترجي على قناة سبورت كلوب على القمر الصناعي يوتلسات الإفريقي مجاناً بدون تشفير، ولكن كيف يمكنكم تنزيل على التردد الجديد للقناة وأنت في بيتك.

يجب أن تمتلك طبق استقبال بقطر حوالي 180 سم.

قم بتحريك العدسة الخاصة بالطبق ناحية القمر الصناعي يوتلسات.

تحريك عدسة الطبق ناحية 9 شرق.

أفتح جهاز الرسيفر ثم انتقل إلى الإعدادات

توجه إلى التركيب

أختر الأقمار الصناعية “يوتلسات 7”

ثم أذهب مباشرة إلى إضافة تردد جديد.

قم بتسجيل التردد تردد11471 – أفقي 30000

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