كواليس زيارة وزير البترول لـ«مسطرد» لمتابعة مشروعات التوسعات الجديدة بالمنطقة

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن استراتيجية قطاع البترول تولى اهمية لتطبيق برامج التحول الرقمى ضمن مشروع تطوير وتحديث القطاع الذي بدء تنفيذه فى ٢٠١٦، وأن استخدام التحول الرقمى فى مصافى التكرير المصرية ومعاملها الكيميائية جزءأصيل من هذه الاستراتيجية لتصبح معامل رقمية تتيح نتائج دقيقة للعمليات الإنتاجية بحيث تكون المواد البترولية مطابقة للمواصفاتوالاكواد المصرية والعالمية.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية للمنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات التوسعات الجديدة بالمنطقة ، واوضح«الملا» أهمية منطقة مسطرد البترولية، والتى تعد من أعرق وأهم المناطق البترولية فى مصر لما لها من دور فعال في منظومة توفير امداداتالوقود بالسوق المحلي خاصة وانها تشمل الانشطة البترولية المختلفة من مجال تكرير وتصنيع البترول والنقل والتداول والتوزيع ، وان ماشهدته تلك المنطقة خلال الفترة الاخيرة من اعمال تطوير يدعوا للفخر ، والذى ساهم فى رفع الكفاءة التشغيلية للمنطقة البترولية وتحسينالبيئة المحيطة .



واضاف وزير البترول، أن المستودعات الجديدة الجاري إنشاءها بالمنطقة الجغرافية الجديدة بمسطرد ستسهم إيجابيا فى تعظيم القدرةالإنتاجية وعمليات التخزين والتدفيع لشركات التوزيع والتسويق لتواكب التنمية الاقتصادية المستهدفة ة، لافتاً أن جميع المستودعات تم ربطهارقمياً مع هيئة البترول لتعطى بيانات لحظية للارصدة بهذه المستودعات.

وخلال الجولة اطلع الوزير ومرافقوه على موقف تنفيذ المشروعات الجديدة بالمنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد ، حيث استعرض المهندسوائل رزق رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول، أهم المشروعات التى تقوم بتنفيذها شركة بتروجت ، والتى تشمل مشروع إنشاء ١٢ صهريجمواد بترولية مختلفة ، ومشروع الخلط الآلى للبنزين بانواعه لمواكبة المواصفات العالمية ، بالإضافة إلى مشروع إنشاء شبكة إطفاء جديدةلشركات المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد.

ووجه الملا بالانتهاء من المشروعات ذات الاولوية فى منظومة توفير المنتجات البترولية ، وذلك بالتنسيق والتعاون مع شركات القطاع ،وباستخدام احدث النظم والتقنيات المتطورة والحفاظ علي البيئة ، كما شدد الملا على اهمية الاستمرار فى تدريب ورفع كفاءة الكوادرالبشرية.



*تطبيق التحول الرقمى فى اخذ عينات وتحليلها خلال عملية تدفيع الزيت الخام من السخنة إلى مسطرد*

وخلال الزيارة تم استعراض مشروع تطبيق نظام إدارة المعامل الكيميائية(LIMS) والذي يأتى فى إطار استراتيجية الوزارة لتطبيق نظمالتحول الرقمى من خلال مشروع تطوير وتحديث القطاع ، ويهدف إدارة نظم المعامل الكيميائية إلى ربط ١٣ شركة بترولية من خلال عملنظام متكامل بين هيئة البترول والشركات التابعة لها ، لتكوين قاعدة بيانات قوية ومتابعة لحظية لمخرجات الوحدات الإنتاجية وسرعة إتخاذالقرار المناسب ، حيث تم الانتهاء من التشغيل التجريبي والتشغيل الفعلى لكافة الشركات المشاركة بالمشروع .

وتم استعراض تجربة تطبيق التحول الرقمى لمسار اخذ العينات وتحليلها وتسجيل نتائجها بدء من تدفيع الزيت الخام بانابيب منطقةالسخنة حتى وصوله لمعمل الشركة بمسطرد لتكريره وإنتاج المازوت الذى يتم تدفيعه للشركة المصرية للتكرير لإنتاج منتجات بترولية عاليةالقيمة .

واشاد الملا ببرامج التحول الرقمى فى مسار اخذ العينات وتحليلها لتحديد المواصفات القياسية بدء من تدفيع البترول الخام إلى مصافىالتكرير لإنتاج مواد بترولية التى يتم ايضاً التأكد من مطابقتها للمواصفاتها القياسية قبل طرحها فى السوق المحلى ، وذلك مقارنة بالطرقالتقليدية التى كانت تستخدم فى الماضى .

وقام المهندس طارق الملا ومرافقوه بتفقد معمل التحليل المركزي بمصفاة القاهرة لتكرير البترول ، كما تفقد المنطقة الجغرافية الجديدةبمسطرد والتى تشهد تنفيذ ١٢ صهريج مواد بترولية ، حيث اشاد الملا بالاداء المتميز لشركة بتروجت التى اصبحت متفردة ولها خبرة طويلةفى تنفيذ المشروعات الاستراتيجية سواء داخل مصر أوخارجها باعتبارها الزراع التنفيذي لقطاع البترول فى تنفيذ المشروعات الكبرى لماتمتلكه من كوادر فنية على اعلى مستوى من الكفاءة وتقنيات متطورة ومعدات حديثه فى تنفيذ المشروعات .



*شبكة انابيب البترول شرايين تنمية فى مختلف محافظات مصر*



وقام المهندس طارق الملا بتفقد مشروعات اجهزة القياس الآلى لشبكة خطوط شركة انابيب البترول ، حيث قام المهندس نبوى محمود رئيسالشركة بعرض توضيحى حول أهمية الدور الذي تقوم به الشركة كحلقة وصل بين شركات الإنتاج ومصافى التكرير وشركات التوزيع منخلال شبكة كبيرة من الخطوط تصل اطوالها إلى ٦٣٠٠ كم تمتد بين جميع محافظات الجمهورية بالإضافة إلى ٦٦ محطة تدفيع و١٥٥مستودعات تخزين الخام والمنتجات البترولية ، واوضح أنه تم إنشاء منظومة متكاملة للتحول الرقمى فى العمليات بهدف رفع كفاءة عملياتالتدفيع والتخزين بالمحطات ومن ثمّ رفع كفاءة منظومة التداول الأمن للمنتجات والخام من خلال توفير البيانات لدعم عمليات اتخاذ القرار ،بالإضافة إلى إحكام عمليات المراقبة والتحكم لجميع المحطات ، مشيراً إلى انه تم توريد وتركيب اجهزة القياس الآلى لمنسوب المستودعاتبنظام RTG على كافة مستودعات الشركة ، كما تم إنشاء نظام قياس معدل السريان على جميع الخطوط ، حيث تم الانتهاء من تركيب ٧٧جهاز على ١٠ خطوط كمرحلة الاولى.

*افتتاح المرحلة الاولى لغرفة التحكم والمراقبة SCADA بشركة انابيب البترول*

وعلى هامش الزيارة ، قام المهندس طارق الملا بافتتاح المرحلة الاولى لغرفة التحكم والمراقبة (الاسكادا )بشركة انابيب البترول ، والتى شملتانشاء نظام المراقبة والتحكم والكشف المبكر عن اى تسريبات بالخطوط (١٠ خطوط كمرحلة أولى).

وعقب الافتتاح، اوضح الملا اهمية هذا المشروع الذي ياتى على غرار نظام الاسكادا بالشبكة القومية للغازات الطبيعية ، حيث يهدف إلىتحقيق اقصى درجات التامين والتحكم وتدقيق البيانات فى منظومة نقل الزيت الخام من مواقع الإنتاج إلى مصافى التكرير ومن ثم نقلالمنتجات البترولية إلى اماكن التوزيع والاستهلاك .

رافق الوزير خلال الجولة الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارةالمركزية لمكتب الوزير والمهندس محمود ناجى رئيس الإدارة المركزية لشئون النقل والتوزيع والكيميائى جمال فتحى مستشار الوزير للسلامةوالبيئة ونواب رئيس هيئة البترول للتخطيط والمشروعات المهندس احمد الخليفة والتكرير والتصنيع المهندس محمد على والنقل والتوزيعالمهندس أيمن عبد البديع والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت .