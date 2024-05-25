الشباب الرياضة تستقبل وفدًا شبابيا من مختلف جامعات دولة أذربيجان

بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة

استقبلت وزارة الشباب الرياضة ، بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة ، وفدًا شبابيا من دولة أذربيجان ، يضم 7 شباب يمثلون رؤساء فرق برنامج« ايناكتس » من مختلف جامعات دولة أذربيجان ، حيث كان في إستقبال الوفد لحظة وصوله جانب من قيادات وزارة الشباب .

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز مبادرات التبادل الشبابي والرياضي بين البلدين الصديقين ، حيث اطلع الوفد الأذربيجاني على أنشطة وبرامج وخدمات الوزارة واستعراض أبرز مبادراتها في مجالي الشباب والرياضة ، كما تم تقديم عرض توضيحي لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة والأهداف التي تسعى الدولة المصرية لتحقيقها من تنفيذ المشروع ومردود ذلك على شباب الجمهورية الجديدة نحو بناء مدينة جديدة تؤمن بتمكين الشباب و عناصر الاستدامة والمدن الذكية والمساحات الخضراء وتوفر جودة حياة كريم لكافة المصريين .

وأعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم للعلاقات الوثيقة التي تجمع بين مصر وأذربيجان قيادةً وحكومةً وشعباً، مؤكدين اعتزاز بلادهم بالصداقة الممتدة بين البلدين كما أشاد أعضاء الوفد بما شاهدوه من إنجاز كبير خلال زيارتهم الميدانية للعاصمة الإدارية الجديدة .



ويتضمن برنامج زيارة الوفد ، عقد جلسات نقاشية وورش عمل مع أعضاء منظمة ايناكتس مصر للمشروعات التنموية بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة ، وذلك بهدف تبادل الخبرات والإستفادة من التجربة الشبابية المصرية التي حصدت كأس ايناكتس عالمياً والفوز بالمراكز الأولى في اكثر من تنافس شبابي .

يذكر أن "ايناكتس" هي منظمة غير ربحية وهي أكبر منصة تعليمية تجريبية مخصصة لخلق عالم أفضل مع تطوير مهارات الجيل القادم من رواد الأعمال والمبتكرين الاجتماعيين، فهي شبكة من رجال الأعمال والأكاديميين والطلاب من مختلف أنحاء العالم موحدين برؤية لخلق عالم أفضل وأكثر استدامة ، و تتعاون مع الأمم المتحدة في مجال الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة، كما تعمل مع 550 شركة ومؤسسة عالمية كشركاء لها، وهي مؤسسة دولية غير هادفة للربح وتعمل بالتعاون مع 1700 جامعة حول العالم، حيث تأسست فى عام 1975 ومقرها الولايات المتحدة.



ويتواجد البرنامج بـ 55 جامعة مصرية، حيث يركز برنامج "إناكتس" على تعليم 6 محاور أساسية، هي اقتصاد السوق وريادة الأعمال ومهارات النجاح ومحو الأمية المالية والابتكار وأخلاقيات العمل.





