وزير الاتصالات ومحافظ الإسماعيلية يتفقدان مركز خدمة العملاء

قام اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، ورافقهما المهندس محمد نصر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، بتفقد مركز خدمة عملاء السلطان حسين التابع للمصرية للاتصالات بمدينة الإسماعيلية، والذي يقدم كافة خدمات الاتصالات المتكاملة وخدمات الدعم الفني للمشتركين.

واِطَّلَع وزير الاتصالات، على خدمات الاتصالات المتكاملة التي يقدمها المركز للمواطنين، حيث يعد مركز خدمة العملاء بالسلطان حسين ضمن 22 مركز خدمة عملاء يقدمون بالعديد من الخدمات، والتي تشمل استقبال طلبات التعاقد على الخطوط الجديدة، وبيع الخواص المضافة على التليفون الأرضي، وخدمات الاتصال المحلي والمباشر والدولي، والتلغراف والفاكس، وكذلك بيع الكروت المنزلية، والاستعلام وتحصيل الفواتير، بالإضافة إلى تقديم خدمات الدعم الفني للإنترنت والمحمول بالإضافة إلى خدمات التوقيع الإكتروني وتذكرتي والشهر العقاري.

وخلال تواجده بالمركز استمع الوزير لمطلب أحد البراعم من أبناء المحافظة والذي طلب فيه من الوزير التحاقه بمبادرة مصر الرقمية الأشبال.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور عمرو طلعت لمحافظة الإسماعيلية؛ لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد.