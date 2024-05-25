طارق الملا: شبكة أنابيب البترول شرايين تنمية في مختلف محافظات مصر

تفقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مشروعات أجهز القياس الآلي لشبكة خطوط شركة انابيب البترول، وذلك خلال جولة للوقوف على مشروع توسعات منطقة مسطرد الجغرافية البترولية.

قام المهندس نبوى محمود رئيس الشركة بعرض توضيحى حول أهمية الدور الذي تقوم به الشركة كحلقة وصل بين شركات الإنتاج ومصافي التكرير وشركات التوزيع من خلال شبكة كبيرة من الخطوط تصل اطوالها إلى 6300 كم تمتد بين جميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى 66 محطة تدفيع و155 مستودعات تخزين الخام والمنتجات البترولية .

واوضح «نبوي»، أنه تم إنشاء منظومة متكاملة للتحول الرقمى فى العمليات بهدف رفع كفاءة عمليات التدفيع والتخزين بالمحطات ومن ثمّ رفع كفاءة منظومة التداول الأمن للمنتجات والخام من خلال توفير البيانات لدعم عمليات اتخاذ القرار، بالإضافة إلى إحكام عمليات المراقبة والتحكم لجميع المحطات.

وأشار إلى أنه تم توريد وتركيب اجهزة القياس الآلى لمنسوب المستودعات بنظام RTG على كافة مستودعات الشركة ، كما تم إنشاء نظام قياس معدل السريان على جميع الخطوط ، حيث تم الانتهاء من تركيب 77 جهازا على 10 خطوط كمرحلة أولى.

رافق الوزير خلال الجولة، الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمود ناجى رئيس الإدارة المركزية لشئون النقل والتوزيع والكيميائي جمال فتحى مستشار الوزير للسلامة والبيئة ونواب رئيس هيئة البترول للتخطيط والمشروعات المهندس احمد الخليفة والتكرير والتصنيع المهندس محمد على والنقل والتوزيع المهندس أيمن عبد البديع والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت.