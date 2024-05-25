دورة تدريبية لأعضاء لجان الفتوى بمحافظات جنوب الصعيد بالأقصر

تنظم الأكاديمية العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى دورة تدريبية لأعضاء لجان الفتوى الفرعية بمحافظات الأقصر، وقنا، وأسوان.

يأتي ذلك إنطلاقا من الدور المحوري للأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وإشراف فضيلة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف في نشر مبادئ الدين الإسلامي الوسطى المعتدل والمستنير.

وتبدأ فعاليات الدورة صباح غد الأحد الموافق 26 مايو ولمدة أسبوعين بمشاركة 40 واعظا من أعضاء لجان الفتوى الفرعية وذلك بحضور فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف الأسبق وأمين عام هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ورئيس لجنة المصالحات والدكتور حسن الصغير رئيس أكاديمية الأزهر العالمية وفضيلة الشيخ عبدالله صالح أحمد رضوان مدير عام العلوم الشرعية والعربية بمنطقة الأقصر الأزهرية.

وأكد فضيلة الشيخ عمر سيد أبو خليل مدير عام وعظ الأقصر الأزهرية، أن الهدف من الدورة تأهيل الوعاظ وصقل مهاراتهم الدعوية وتزويدهم بالعلوم والمعارف والقضايا المستجدة والمطروحة على الساحة الدعوية والجمع بين الأصالة والمعاصرة والارتقاء بمهاراتهم الفكرية والثقافية ومعرفة قضايا الأحوال الشخصية.

وأضاف خليل، أنه من الجدير بالذكر أنه سيحاضر في هذه الدورة نخبة مميزة من أساتذة جامعة الأزهر والمشهود لهم بالخبرة والكفاءة.