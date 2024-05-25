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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

البرلمان العربي يوقع بروتوكول تعاون مع المنظمة العربية المتحدة للبحث العلمي

العسومي
العسومي

وقع البرلمان العربي بروتوكول تعاون مع المنظمة العربية المتحدة للبحث العلمي، وذلك على هامش أعمال الجلسة العامة الرابعة من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، والتي عقدت اليوم السبت، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة برئاسة رئيس البرلمان عادل العسومي .

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عادل العسومي رئيسًا للمنظمة العربية المتحدة للبحث العلمي

وقع بروتوكول التعاون كل من: المستشار كامل شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي، والدكتورة انتصار صغيرون الزين، رئيس الهيئة العلمية للمنظمة العربية المتحدة للبحث العلمي.

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز أطر التعاون بين المؤسستين بما يخدم جهود البحث العلمي، ويسهم في تطوير آليات البحث العلمي في المنطقة العربية وجعلها أكثر مواكبة لاحتياج المنطقة.

كما يهدف بروتوكول التعاون ، إلى تقديم الاستشارات العلمية في مجالات الطاقة والتعليم والسياحة والصناعات الغذائية والدوائية، وإقامة المشروعات التأهيلية في العديد من مجالات العلوم الإنسانية والتطبيقية بالتعاون مع جامعات عربية تمنح المؤهلين عنها شهادات اجتياز بتوثيق دولي، فضلا عن تفعيل تنظيم المؤتمرات العلمية والندوات بالتعاون المشترك بين الطرفين.

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