القومي للمرأة ينظم دورتين تدريبيتين لميسرات برنامج "نورة" بأسيوط

نظم المجلس القومي للمرأة دورتين تدريبيتين لميسرات برنامج "نورة" على التوازى ، استهدفتا 55 ميسرة، بمحافظة أسيوط، جاء ذلك فى اطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية ، وضمن الاطار الوطنى الوطنى للاستثمار فى الفتيات الذى يحظى برعاية السيدة انتصار السيسي.

أكدت شيرين ماهر منسقة برنامج نورة بالمجلس أن الدورتين التدريبيتين هما المرحلة الثانية من تدريب الميسرات على باقى الجلسات الخاصة بالدليل التدريبي لبرنامج "نورة" ، موضحة أن الدورتين التدريبيتين تضمنتا التعريف بالتغيرات الجسدية للفتيات خلال مرحلة المراهقة ، وطرق العناية بالنظافة الشخصية وقيم احترام الآخرين.

يذكر أن برنامــج "نورة" أطلقه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ،ويستهدف الفتيات من سن 10 حتى 14 عاما، ويهدف إلى بناء مهارات ومعارف الفتيات الاجتماعية والصحية والاقتصادية من أجل تحقيق إمكاناتهن الكاملة داخل أسرهن ومجتمعاتهن وبلدهن، ويتم تنفيذه في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظتي أسيوط وسوهاج، ومدة البرنامج 40 أسبوعا.