السبت 25 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

القومي للمرأة ينظم دورتين تدريبيتين لميسرات برنامج "نورة" بأسيوط

بوابة الوفد الإلكترونية

نظم المجلس القومي للمرأة دورتين تدريبيتين لميسرات برنامج "نورة" على التوازى ، استهدفتا 55 ميسرة، بمحافظة أسيوط،  جاء ذلك فى اطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية ، وضمن الاطار الوطنى الوطنى للاستثمار فى الفتيات الذى يحظى برعاية السيدة انتصار السيسي.

أكدت  شيرين ماهر منسقة برنامج نورة بالمجلس أن الدورتين التدريبيتين هما المرحلة الثانية من تدريب الميسرات على باقى الجلسات الخاصة بالدليل التدريبي لبرنامج "نورة" ، موضحة أن الدورتين التدريبيتين تضمنتا  التعريف بالتغيرات الجسدية للفتيات خلال مرحلة المراهقة ، وطرق العناية بالنظافة الشخصية وقيم احترام الآخرين.

يذكر أن  برنامــج "نورة"  أطلقه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ،ويستهدف الفتيات من سن 10 حتى 14 عاما، ويهدف إلى بناء مهارات ومعارف الفتيات الاجتماعية والصحية والاقتصادية من أجل تحقيق إمكاناتهن الكاملة داخل أسرهن ومجتمعاتهن وبلدهن، ويتم تنفيذه في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظتي أسيوط وسوهاج، ومدة البرنامج 40 أسبوعا.

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