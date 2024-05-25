شوقي عوض يتحدث عن اختبارات النادي الإسماعيلي

قال شوقي عوض عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي إن الاختبارات هذا العام شهدت تنظيم لم يحدث منذ فترة طويلة و أشاد بالإقبال الكبير للمتقدمين و حرصهم على التواجد منذ الصباح الباكر.

و أكد إن النادي حرص على تخفيض سعر استمارة التقدم من أجل التسهيل على أولياء الأمور و لكي تكون في متناول جميع الطبقات و أن مجلس الإدارة حرص على توفير كل سبل الراحة لأولياء الأمور بتوفير مكان مظلل لهم داخل النادي بجوار الملعب الفرعي.

و أضاف إن مجلس إدارة النادي حرص على تكوين لجنة من أكفأ المدربين و اللاعبين القدامي للنادي مثل محمود جابر و خالد القماش و أشرف خضر و أحمد قناوي و ذلك من أجل تقييم المتقدمين للاختبار.

و أكمل إن الإسماعيلي معروف على مدار تاريخه بصناعة اللاعبين في قطاع الناشئين مثل محمد حمص و حسني عبدربه و عبدالله السعيد و هذا هو الهدف من قطاع الناشئين و هو صناعة اللاعبين و تطويرهم و الإعتماد عليهم في الفريق الأول.

و أردف إن النادي حرص على تواجد لجنة طبية تحسبا لتعرض أي لاعب للإصابة أو الاغماء بسبب حرارة الطقس و أيضا تواجد عدد من الإداريين من أجل تسهيل الأمور الإدارية أثناء الاختبار.

و أنهى حديثه قائلا إن مجلس الإدارة شدد على عدم أولياء الأمور مع المدربين و وجه رسالة لأولياء الأمور قائلا أن من لديه أي شكوى يتوجه لمجلس الإدارة و تقديم شكوته.