الشباب والرياضة ومؤسسة كير مصر للتنمية تنفذان أنشطة "السلامة والتمكين والحماية للاجئين"

نفذت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مؤسسة كير مصر للتنمية أنشطة "السلامه والتمكين والحمايه للاجئين والمجتمعات المضيفه" بالمساحات الصديقه بمراكز الشباب المنفذه داخل مراكز الشباب القاهرة والاسكندرية.

وتتضمن تلك الأنشطة جلسات عن الدعم النفس، والتوعية الصحيه ، والتمكين الاقتصادي مع تدريبات حرفيه تساعدهم على المعيشة مع عمل مساحات حرة، وذلك بهدف تبادل الثقافات بين الدولة المضيفه والوافدين إليها.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على اهتمام الدولة المصرية بالوافدين واللاجئين المقيمين داخل جمهورية مصر العربية والعمل علي ادماجهم داخل المجتمع المصري، وأيضا العمل علي إزالة العقبات التي تواجههم.

جدير بالذكر أنه تم إنشاء عدد (4) مساحات صديقة في محافظتي القاهرة ( مركز شباب حلمية الزيتون – مركز شباب المعادي 77) والإسكندرية ( مركز شباب الحرمين – مركز شباب برج العرب ).



