محافظ القليوبية يسلم ملابس الإحرام الخاصة بحجاج الجمعيات الأهلية

سلم عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم السبت، ملابس الإحرام الخاصة لحجاج الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام المحافظة .

التوعية الصحية والإرشاد الديني..

وهنأ المحافظ، الحجاج بالسفر لأداء مناسك الحج، متمنيا لهم أداء الفريضة بكل سهولة ويسر، والتمتع بالرحلة المباركة، والعودة إلى أرض الوطن بأمن وسلام، وطالبهم بالالتزام بكل التعليمات من الفرق المسؤولة عن التوعية الصحية والإرشاد الديني، لافتا إلى توفير كل سبل الراحة للحجاج وتقديم كل الخدمات لهم، وموجهًا مرافقي بعثة الحج الرسمية بتقديم كل العناية والرعاية للحجاج خلال أداء شعائر الحج وحتى لحظات استقبالهم والعودة إلى أرض الوطن سالمين بإذن الله .

متابعة عمل لجان تيسير الإجراءات على المسافرين..

وأكد الهجان، أنه كلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمتابعة عمل لجان تيسير الإجراءات على المسافرين وإنهاء كل المستندات الخاصة بهم والتنسيق مع مديرية الصحة لإنهاء كافة الإجراءات الصحية والتحاليل والاختبارات اللازمة للسفر تسهيلا عليهم، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للحجاج والتأكد من تناولهم الأمصال والتطعيمات اللازمة والتنسيق مع مديرية الأوقاف في عمل ندوات توعية وتثقيف بالخطوات الصحيحة لأداء مناسك الحج .

تيسير الحج والعمرة..

وتم اختيار الفائزين ضمن القرعة العلنية لهذا العام 1445 هـ 2024م، والتي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة من قبل المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية، وذلك بعد إعلان الفائزين بقرعة الحج من قبل المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، حيث ظهرت نتيجة القرعة باختيار عدد 264 حاجاً على مستوى محافظة القليوبية.

ويقسم الحجاج إلى 3 مستويات :-

المستوى الأول : 86 حاج والمستوى.

المستوى الثاني : 90 حاج والمستوى .

المستوى الثاني : 88 حاج .

كما تم اختيار5 مشرفين من المتقدمين للإشراف على الحج مما تنطبق عليهم شروط الإشراف الموضوعة من قبل المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة.

جاء ذلك بحضور كل من اللواء إيهاب حسن سراج الدين سكرتير عام المحافظة والأستاذ إمام فوزي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية و مصطفى فرج الممثل القانوني لمدارس الشبان العالمية وعبد الحميد رخا رئيس الجمعيات الأهلية بالقليوبية.