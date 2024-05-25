عقوبات رادعة لمخالفي أنظمة وتعليمات الحج لموسم 1445/2024

تصل إلى 50 ألف ريال وسجن 6 أشهر

قال عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية أن المملكة العربية السعودية تقوم بإجراءات إحترازية وتدابير وقائية لإنجاح موسم حج هذا العام ، ولكي يظهر أمام العالم بالمظهر المشرف كالعادة ، وذلك ضمن رؤية المملكة 2030 .

وتبذل جميع الجهات ذات الصلة مجهوداً للمحافظة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن منذ وصولهم للأراضي المقدسة وحتى مغادرتهم ، عن طريق المبادرات التي تقوم بها وزارة الداخلية السعودية ، ووزارة الحج والعمرة والجهات المعنية ، منها على سبيل المثال مبادرة (طريق مكة) التي تنهي إجراءات تأشيرة دخول المملكة ، والوظائف الحيوية ، وترقيم الأمتعة من داخل بلاد ضيوف الرحمن .

وأوضح حنفي أن وزارة الداخلية السعودية ستطبق غرامة بقيمة 10 آلاف ريال بحق كل من يضبط من المواطنين السعوديين والوافدين ولا يوجد لديهم تصريح حج في المناطق الجغرافية المعلنة (مكة المكرمة- منى - عرفات - المزدلفة - وغيرها) ، ويتم ترحيل الوافدين المخالفين للأنظمة وتعليمات (الحج بلا تصريح) لبلادهم والمنع من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا ، مع مضاعفة الغرامة المالية التي يتم إيقاعها على المخالفين والبالغة 10 آلاف ريال في حالة تكرار المخالفة .

وأختتم نائب رئيس إتحاد المصريين بالسعودية أن عقوبة من ينقل أو يساعد أو يأوي مخالفي أنظمة وتعليمات (الحج بلا تصريح) تصل إلى السجن (6) أشهر ، وغرامة مالية تصل إلى (50) ألف ريال مع ترحيل الوافد المخالف ومنعه من دخول المملكة .

وكانت قد أعلنت وزارة الداخلية السعودية أنه لن يسمح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لمن يحمل تأشيرة زيارة بأنواعها أعتبارًا من الخميس الموافق 15 ذو القعدة 1445 حتى يوم الجمعة الموافق 15 ذو الحجة 1445.

وأوضحت الداخلية السعودية أن تأشيرة الزيارة بأنواعها ومسمياتها لا تعد تصريحًا لحاملها لأداء فريضة الحج ، ومن يخالف ذلك سيكون عرضة لتطبيق الجزاءات بحقه وفق ماتقضي به الأنظمة والتعليمات في المملكة .

وعلى جميع ابناء مصر من حاملي تأشيرة الزيارة بأنواعها وبالفعل دخلوا للعاصمة المقدسة ، عليهم مغادرة مكة المكرمة فوراً حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية وهي غرامة عشرة آلاف ريال والمنع من دخول المملكة.

وسوف يكون هناك حملات أمنية منتظمة لضبط مخالفي نظام الحج من الزيارات بأنواعها ومن يأويهم أو يتستر عليهم ، وأن كل ماتفعله المملكة في موسم الحج 1445 هو المحافظة على ضيوف الرحمن ، وجعلهم يؤدون فريضة الحج بيسر وآمان ، وأنه يقتصر دخول مكة المكرمة لحاملي تصريح الحج لحجاج الداخل ، وتأشيرة حج صريحة لحجاج الخارج .