أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت في السعودية

أسعار الذهب اليوم السبت في السعودية.. شهدت أسعار المشغولات الذهبية خلال تعاملات اليوم السبت في المملكة العربية السعودية ،استقررارًا، بكل الأعيرة، بالتزامن مع الإجازة العالمية لرصد أسعار المعدن النفيس، وبلغ سعر جرام الذهب في السعودية عيار 21 نحو 245.94 ريال (65.58 دولار).

عالميًا أغلقت أسعار الذهب على خسائر، أمس الجمعة، محققة أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من خمسة أشهر مع بدء تراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة بعدما كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن احتمال للتشديد النقدي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 2336.86 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ التاسع من مايو/أيار في وقت سابق. وارتفع الذهب إلى مستوى قياسي بلغ 2449.89 دولار يوم الإثنين لكنه انخفض نحو خمسة بالمئة منذ ذلك الحين.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الذهب بالسعودية اليوم السبت: وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2337.80 دولار.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس إدارة الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف: "لهجة التشديد النقدي الواردة في محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة النقدية في مايو/أيار تشير إلى عجز صناع السياسة عن خفض أسعار الفائدة بثقة. مما أدى إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة والدولار، ويبدو أن المعادن تأثرت بذلك".

والذهب وسيلة للتحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدًا.

ورغم أن السياسة الحالية هي "الإبقاء" على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي، كشف محضر الاجتماع الذي صدر يوم الأربعاء أيضا عن مناقشات بشأن احتمال رفعها مرات أخرى.

وأظهرت رهانات المتعاملين تزايد الشكوك في أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة أكثر من مرة هذا العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 % إلى 30.49 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 0.3 % إلى 1022.35 دولار، وصعد البلاديوم 0.6 % إلى 974.73 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة نحو تسجيل خسائر أسبوعية.

سعر الذهب اليوم في السعودية

سجل سعر غرام الذهب في السعودية، حتى كتابة هذا التقرير، عيار 24 نحو 281.07 ريال (74.95 دولار)، بحسب منصة Saudi gold price.

كما بلغ سعر غرام الذهب في السعودية عيار 21 نحو 245.94 ريال (65.58 دولار).

وسجل سعر غرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية نحو 210.80 ريال (56.21 دولار).

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أسعار الذهب المستعمل اليوم في السعودية

بلغ سعر الذهب المستعمل في السعودية اليوم من عيار 22 نحو 253.51 ريال، بينما حقق سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 241.76 ريال، وسجل متوسط السعر لعيار 18 نحو 206.50 ريال.

سعر الذهب الجديد مع المصنعية

بلغ متوسط سعر شراء الذهب الجديد مع المصنعية في السعودية حتى كتابة هذا التقرير، نحو 302.45 ريال لعيار 22، فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 291.17 ريال.

سجل متوسط سعر شراء غرام الذهب الجديد في السعودية اليوم من عيار 18 نحو 283.42 ريال.

سعر سبيكة الذهب في السعودية

تنتج السعودية السبائك الذهبية بأوزان مختلفة، تبدأ من 10 غرامات، وصولاً إلى واحد كيلوغرام، وبلغ سعر سبيكة الذهب في السعودية زنة الـ10 غرامات نحو 2899.03 ريال.

وبلغ سعر سبيكة الذهب زنة 50 غراماً في السعودية حوالي 14297.73 ريال سعودي، وسجل سعر سبيكة الذهب زنة كيلوغرام واحد 283980.20 ريال سعودي.