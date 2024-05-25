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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الأوقاف ينيب الفخراني لحضور المؤتمر العلمي الدولي

بوابة الوفد الإلكترونية

في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنشر صحيح الدين وسماحة الإسلام ووسطيته وسعيها الدائم للتواصل الحضاري أناب  أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور محمود عبد الخالق الفخراني مساعد الوزير لشئون الامتحانات والتدريب في حضور المؤتمر العلمي الدولي الذي تقيمه الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان تحت عنوان : (الخطاب الديني في الفضاء الإلكتروني .. التحديات والحلول).

جدير بالذكر أن الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بدولة كازاخستان تعد أهم جامعة في مجال الدراسات الإسلامية في وسط آسيا ، وأنها حصلت على المركز الأول في الدراسات الإسلامية وعلوم الدين , وعلى شهادة ضمان الجودة والاعتماد لفترتين متتاليتين ، وهو ما يعزز مسيرة الجامعة ودورها الثقافي والريادي كأحد أهم مراكز الإشعاع العلمي والتنويري والثقافي ونشر صحيح الإسلام وتصحيح المفاهيم  الخاطئة عنه في وسط آسيا كلها.

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