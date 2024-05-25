وزير الأوقاف ينيب الفخراني لحضور المؤتمر العلمي الدولي

في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنشر صحيح الدين وسماحة الإسلام ووسطيته وسعيها الدائم للتواصل الحضاري أناب أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور محمود عبد الخالق الفخراني مساعد الوزير لشئون الامتحانات والتدريب في حضور المؤتمر العلمي الدولي الذي تقيمه الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان تحت عنوان : (الخطاب الديني في الفضاء الإلكتروني .. التحديات والحلول).

جدير بالذكر أن الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بدولة كازاخستان تعد أهم جامعة في مجال الدراسات الإسلامية في وسط آسيا ، وأنها حصلت على المركز الأول في الدراسات الإسلامية وعلوم الدين , وعلى شهادة ضمان الجودة والاعتماد لفترتين متتاليتين ، وهو ما يعزز مسيرة الجامعة ودورها الثقافي والريادي كأحد أهم مراكز الإشعاع العلمي والتنويري والثقافي ونشر صحيح الإسلام وتصحيح المفاهيم الخاطئة عنه في وسط آسيا كلها.