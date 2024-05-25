النطق بالحكم على 11 متهمًا بترويج الإشاعات في واقعة طالبة العريش

تصدر المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، حكمها 11 متهمًا في قضية نشر أخبار كاذبة وإشاعات حول وفاة نيرة صلاح طالبة جامعة العريش.

نشر أخبار كاذبة

يواجه المتهمون الـ 11، تهمة بنشر أخبار كاذبة وإشاعات من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تحقيقات النيابة العامة

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحكمة المختصة بعد انتدابها لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين قد استخدموا حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار وشائعات كاذبة حول وفاة الطالبة نيرة صلاح، تضمنت معلومات غير صحيحة عن ملابسات وفاتها.

رصد الأخبار الكاذبة وإجراءات المحاكمة

رصدت النيابة العامة تلك الحسابات، وقامت بفحصها للتأكد من صحة ما تم نشره، كما استجوبت المتهم الذي تم القبض عليه، فأقر بارتكابه الواقعة.

سفاح التجمع مريض نفسي .. علاقة والدة الجاني وزوجته بالضحايا

سفاح التجمع الخامس.. شهدت منطقة التجمع الخامس بالقاهرة جريمة بشعة، حيث أقدم شخص “سفاح التجمع ” على قتل ٣ فتيات داخل شقة بذات المنطقة، ووزع جثامينهن في أماكن متفرقة على الطريق الصحراوي.



سفاح التجمع الخامس.. التحريات الأولية توصلت إلى أن المتهم اتخذ شقة كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، لممارسة نشاطه الإجرامي، وكان يستدرج الفتيات إلى داخل هذا المسكن لممارسة الأفعال المخلة بالآداب ويقتلهن ويتخلص من الجثث.



وكشف الدكتور جمال فرويز الخبير النفسي أن سفاح التجمع يعانى من اضطرابات سلوكية حيث كان يعاني أحد أفراد أسرته من المعاملة السيئة.

وأضاف فرويز فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد الإلكترونية"، أن ما يمر به سفاح التجمع تسمى "عملية إحلالية داخل المخ" حيث قامت إحدى السيدات بإيذائه فى إحدى فترات حياته أو تعرض للخيانة أو المعاملة القاسية من أحد أقاربه خاصة والدته أو زوجته فى عمر ال14 عاما مما يقوم بدوره فى التفكير أن جميع من حوله يتصفون بصفة الخيانة.

وأشار إلى أن مثل هذه الحوادث ظهرت خلال الفترة الأخيرة حيث تزيد نسبة التوتر داخل المجتمع، موجها النصيحة لجميع الأسر المصرية بضرورة التربية الصحيحة والحث على المعاملة الجيدة من سن4 سنوات وحتى 14 عاما حيث تظهر الاضطرابات في هذه الفترة.