صور|إنطلاق امتحانات نهاية العام بجامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر

أجرى الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، جولة تفقدية للاطمئنان على حسن سير امتحانات نهاية العام الجامعي 2023 - 2024، في يومها الأول، بكليتي تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية وتكنولوجيا الصناعة والطاقة، يرافقه الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حموده محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.



وتابع الدكتور عادل زين الدين، سير الامتحانات، واستمع إلى آراء الطلاب حول مستوى الامتحانات ومدى وضوحها، كما وجه الشكر والتقدير لجميع أعضاء هيئة التدريس المشرفين على الامتحانات، والعاملين في مختلف الإدارات، على جهودهم المتميزة في سبيل توفير أجواء مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات.

وأكد رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، أن الجامعة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لضمان سير امتحانات نهاية العام الجامعي 2023-2024 في أفضل صورة، وذلك من خلال توفير قاعات امتحانية مناسبة، وتعيين عدد كافٍ من المراقبين، وتوفير الأدوات اللازمة للطلاب، مشيرا إلى أن نتائج الامتحانات ستُعلن فور انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة.



وتمنى رئيس الجامعة، للطلاب التوفيق والنجاح في امتحاناتهم، مؤكداً على أن مستقبلهم هو ثروة مصر الحقيقية، وأن الجامعة تسعى جاهدة لتخريج كوادر متميزة قادرة على المساهمة في بناء الوطن.

يشار إلى أن امتحانات نهاية العام الجامعي بجامعة طيبة التكنولوجية، انطلقت اليوم السبت 25 مايو، وتستمر حتى 11 يونيو المقبل.