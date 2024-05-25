الشرقية: تطوير ورفع كفاءة منطقة مستشفى الأحرار بالزقازيق

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، شعبان أبو الفتوح رئيس مركز الزقازيق، بالبدء في أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة مستشفى الأحرار برصف الأجزاء غير المرصوفة بالشوارع الجانبية، مع تركيب بلاط الانترلوك بالأرصفة، وكذلك رفع كفاءة الشارع المؤدي للمعهد الفني الصحي المجاور لإدارة الحماية المدنية، وذلك تماشيا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المدينة، ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية بشوارع مدينة الزقازيق لمتابعة النوبتجية الصباحية لأعمال النظافة، والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، وكذلك رفع الاشغالات لإعادة الانضباط للشارع.

وطالب محافظ الشرقية؛ رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع مدير مستشفى الاحرار التعليمي بمتابعة أعمال التطوير والتجديد الجارية بالمباني داخل المستشفى، مع الالتزام بتطبيق معايير مشروع الهوية البصرية للمحافظة، مؤكداً أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل بما يتوافق مع القيم الثقافية والتاريخية والسياحية التي تتميز بها المحافظة.

التقى محافظ الشرقية بعدد من المواطنين، والذين أعربوا عن سعادتهم لتواجد المحافظ بينهم للتعرف على مشاكلهم واحتياجاتهم وتوجيه المسؤولين بإيجاد حلول مناسبة وعاجلة لها، وتوجيهاته لرئاسة المركز بالبدء فورا في أعمال رصف وتطوير المنطقة لاستعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

انتقل محافظ الشرقية لتفقد منطقة مساكن الزراعة خلف مصنع كوكاكولا لمتابعة تنفيذ تعليماته الصادرة بإجراء أعمال الترميم والصيانة اللازمة للعمارات السكنية الكائنة بها، موجهاً رئيس المركز بإدراج الشوارع الجانبية والضيقة بالمنطقة ضمن خطة الرصف ببلاط الانترلوك لتتماشي مع أعمال التطوير والتجميل الجارية بها وتقديم افضل الخدمات لقاطنيها.

اختتم محافظ الشرقية جولته بتفقد أعمال تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الجانبية بمنطقة لكوظ وقسم حسن صالح بمدينة الزقازيق باجمالي 13500 متر مسطح وبتكلفة 4 مليون جنيه، والتي تأتي تماشيا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها المحافظة لإعادة الشكل الجمالي والحضاري لمدنها.

اطمأن محافظ الشرقية على معدلات أداء ونسب تنفيذ الأعمال الجارية، وذلك بعد أن تم الانتهاء من المرحلة الأولى على مساحة 6500 متر وبتكلفة 2 مليون جنيه، وكذلك الإنتهاء من تركيب 3500 متر بالمرحلة الثانية من إجمالي 70000 متر وبتكلفة 2 مليون جنيه وذلك للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بالمنطقة، وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

أكد المحافظ رئيس حي ثان بتهيئة الأجواء المناسبة أمام الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال، لسرعة الانتهاء من أعمال الرصف طبقا للجدول الزمني المحدد، مع مراعاة أماكن صفايات الأمطار وبالوعات الصرف الصحي والالتزام بالمواصفات الهندسية المحددة.

رافق المحافظ في الجولة شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق، ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان.