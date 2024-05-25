النصر السعودي يعاقب لاعبه لابورت "القانون يحكم"

قرر نادي النصر السعودي توقيع غرامة مالية كبيرة على اللاعب الإسباني إيميريك لابورت، وطبّق النادي على مدافعه بندًا من اللائحة الداخلية للفريق، يقضي بخصم نسبة 25%، من الراتب الشهري لأي لاعب يُطرَد مباشرةً خلال المباريات.

وكشفت صحيفة "الرياضية السعودية" أن النادي قرر معاقبة لابورت نظير تلقّيه بطاقة حمراء أمام الرياض، الخميس، ضمن دوري روشن السعودي.

ووفقًا للصحيفة، سبق للنصر إيقاع العقوبة الداخلية ذاتها على لابورت بعد خروجه مطرودًا من مباراة العين الإماراتي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان الحكم خالد الطريس أشهر بطاقة حمراء للإسباني خلال الجولة الـ33، ودوَّن في تقرير المباراة بعد ارتكاب اللاعب سلوكًا مشينًا ضد محمد العقل، لاعب وسط الرياض.

ومنح الطريس مدافعَ النصر بطاقة صفراء، وألغى قراره، بعد مراجعةٍ لشاشة تقنية الفيديو VAR، واستبدله بالطرد المباشر عند الدقيقة 63.

لابورت يغيب عن مواجهة الاتحاد:

يغيب لابورت عن مواجهة الاتحاد، الإثنين، ضمن الجولة الأخيرة، وإذا قررت لجنة الانضباط والأخلاق، في الاتحاد السعودي للعبة، معاقبته على السلوك المشين سيُوقف مباراةً إضافيةً، ما يحرمه من لعِب نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ضد الهلال.

وتنص لائحة اللجنة على معاقبة مرتكب السلوك المشين بالإيقاف مباراتين وتغريمه 20 ألف ريال.

وأظهرت الإعادات التلفزيونية استخدام لابورت إحدى يديه للإمساك بيد العقل ثم ضربه عليها باليد الأخرى.