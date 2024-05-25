بايدن: يؤكد استعداده لمساعدة بابوا غينيا الجديدة عقب انهيار أرضي ضخم دمر شمال البلاد

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن استعداد الولايات المتحدة لمساعدة بابوا غينيا الجديدة في مواجهة تداعيات الانهيار الأرضي الهائل الذي دمر قرية نائية في شمال البلاد.

وقال بايدن، في بيان نشره البيت الأبيض، اليوم السبت: "شعرت بالحزن الشديد بسبب الخسائر في الأرواح والدمار الناجم عن الانهيار الأرضي في بابوا غينيا الجديدة صلواتنا مع جميع العائلات المتضررة من هذه المأساة ".

وأضاف:"لقد وجهت إدارتي بالبقاء على اتصال وثيق مع شركائنا في بابوا غينيا الجديدة وهم يقودون جهود الإنقاذ والإنعاش. نحن على استعداد للمساعدة".

وتابع بايدن قائلا :"وسط هذه المأساة المظلمة، سنواصل التنسيق مع بابوا غينيا الجديدة وأستراليا ونيوزيلندا وشركائنا في المجموعة الرباعية لضمان أننا نفي بالتزامنا بالشراكة في تقديم المساعدة الإنسانية والإغاثة في حالات الكوارث عبر منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

واختتم البيان بالقول: "تقف الولايات المتحدة إلى جانب بابوا غينيا الجديدة – شريكنا وصديقنا الوثيق – اليوم ودائمًا".

وكانت وسائل إعلام محلية في بابوا غينيا الجديدة قد ذكرت في وقت سابق من اليوم، أن أكثر من 300 شخص وأكثر من 1100 منزل دفنوا جراء انهيار أرضي هائل دمر قرية نائية في شمال البلاد.

ويخشى أن يكون المئات قد لقوا حتفهم في الانهيار الأرضي الذي وقع في قرية كاوكالام في إقليم إنجا، على بعد حوالي 600 كيلومتر شمال غربي العاصمة بورت مورسبي، حوالي الساعة الثالثة صباح أمس الجمعة.

بلينكن يؤكد الحاجة الملحة لفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني لإدخال المساعدات

أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتونى بلينكن، أهمية اختتام المحادثات بين مصر وإسرائيل، لإعادة فتح معبر رفح فى أقرب وقت ممكن لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - فى بيان اليوم السبت إن بلينكن شدد خلال اتصال هاتفى مع الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلى بينى جانتس على الحاجة الملحة لحماية المدنيين وعمال الإغاثة فى غزة وتهدئة التوترات فى الضفة الغربية، وعلى أهمية زيادة مستويات المساعدة الإنسانية فى جميع أنحاء غزة.

وناقش بلينكن أحدث الجهود لتحقيق وقف إطلاق النار كجزء من اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين ومنع الصراع من التوسع فى جميع أنحاء المنطقة، مجددا موقف الرئيس الأمريكى جو بايدن بشأن العملية العسكرية على مدينة رفح الفلسطينية.