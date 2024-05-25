6 نهائيات تاريخية في اليوم العالمي لكرة القدم.. مفارقة غريبة

سيكون محبو ومتابعيو كرة القدم حول العالم، على موعد بيوم كروي دسم، مساء اليوم السبت، حيث تقام 6 نهائيات من العيار الثقيل في عالم الساحرة المستديرة بكرة القدم.

ويصادف اليوم السبت، 25 مايو، اليوم العالمي لكرة القدم، حسبما اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو الذي يصادف الذكرى المئوية لأول بطولة دولية في اللعبة عبر التاريخ، التي أقيمت في عام 1924 خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس.

وفي مفارقة غريبة، يشهد يوم السبت 25 مايو 2024، العديد من المباريات المهمة، التي يتخللها 6 مباريات نهائية، بالتزامن مع اليوم العالمي لكرة القدم، بواقع 3 نهائيات قارية، و3 في كؤوس محلية أوروبية.

تفاصيل الـ3 نهائيات القارية اليوم السبت:

1_ يأتي على رأس النهائيات القارية التي ستقام اليوم السبت، صدام الأهلي والترجي التونسي، الذي يقام في الثامنة مساءً علي ستاد القاهرة، ضمن منافسات إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

2_ ثاني النهائيات هو لقاء العين الإماراتي مع ضيفه يوكوهاما مارينوس الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، حيث يقام على ملعب هزاع بن زايد في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

3_ النهائي القاري الثالث سيكون في كرة القدم للسيدات، حيث يلتقي برشلونة الإسباني مع نظيره ليون الفرنسي في نهائي دوري أبطال أوروبا في تمام السابعة مساءً بتوقيت المكة المكرمة.

تفاصيل الـ3 نهائيات المحلية اليوم السبت:

1_ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي المشتعل، الذي سيجمع بين فريقي مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد على ستاد ويمبلي في لندن، في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

2_ نهائي كأس ألمانيا بين باير ليفركوزن وكايزرسلاوترن، على ستاد الملعب الأولمبي ببرلين في التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

3_ نهائي كأس فرنسا الذي سيجمع بين باريس سان جيرمان وليون على ملعب بيار موروا في العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.