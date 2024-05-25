القليوبية: 53289 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم السبت، جولة تفقدية لعدد من لجان امتحانات الدبلومات الفنية، بمدارس مدينة بنها" صناعي ، زراعي، تجاري وفندقى " ، للعام الدراسى الحالي، والتى بدأت اليوم السبت بمادتىّ اللغة العربية، والتربية الدينية، وذلك للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات، والتأكد من توفير كافة سبل الراحة للطلاب والملاحظين، ورافقه مديرة مديرية التربية والتعليم بالقليوبية ومحمد مرعي رئيس مدينة بنها.

وتفقد الهجان، الإمتحانات بمدرسة الثانوية الفندقية و المدرسة الصناعية بنات عند عزبة الزراعة وتفقد المدرسة الميكانيكية بمدينة بنها، واطمأن الهجان على مدى الانضباط والنظام داخل اللجان ومدى جاهزيتها، والتأكد من توفير كافة سبل الراحة للطلاب والملاحظين والمشرفين داخل اللجان من تهوية وإضاءة وتطبيق القواعد والضوابط الخاصة بسير عملية الامتحانات، بما يساعد الطلاب علي تأدية الامتحانات بسهولة ويسر مشددا على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات وعدم السماح نهائيًا بدخول أو استخدام الهاتف المحمول أو السماعات الإلكترونية داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين والتصدي بكل حزم لأي محاولات للغش تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب؛ إلى جانب توجيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع أي إشغالات في محيط المدارس.



وأكدت مديرة مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام من الدبلومات الفنية (الصناعية والزراعية والفندقية والتجارية) عددهم 53289 طالب وطالبة وعدد اللجان 162 لجنة حيث يبلغ عدد طلاب الثانوية الصناعي 20807 طالب وطالبة موزعين على 71 لجنة ويبلغ عدد طلاب القسم الزراعي 8210 طالب وطالبة موزعين على عدد 22 لجنة ويبلغ عدد طلاب الثانوي التجاري 19906 طالب وطالبة موزعين على 56 لجنة وعدد طلاب الثانوى الفندقي يبلغ 4366 طالب وطالبة موزعة على 13 لجان وأنتهت الامتحانات العمليه والمعمليه يوم 25/5 وتبدا الامتحانات التحريرية اليوم السبت الموافق 25/5/2024 وستنتهي يوم الخميس الموافق6/6/2023 ، كما قامت مديرية التربية والتعليم بتجهيز عدد 12 إستراحه للرجال وعدد 12 استراحة للسيدات للسادة المدرسين والقائمين علي سير الامتحانات وتجهيزهم بالإعاشة اللازمة.