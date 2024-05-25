الكرملين: ليس هناك حاجة للتعبئة العسكرية ويجري تجنيد متطوعين متعاقدين

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين، أكد في مناسبات عدة، أنه ليس هناك حاجة للتعبئة العسكرية في البلاد.

وجاءت تصريحات بيسكوف، اليوم السبت، ردا على تقرير صحيفة فايننشيال تايمز البريطانية، التي زعمت بأن روسيا قد تضطر إلى اللجوء إلى التعبئة بحلول نهاية هذا العام أو بداية العام المقبل، قائلا "إنه من غير المرجح أن تفهم فايننشيال تايمز الصورة الحقيقية ولا يسعنا إلا أن نقول إننا نجند ونستمر في تجنيد جنود متعاقدين متطوعين، وهذا يحدث على أساس يومي".

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق، أن أكثر من 100 ألف شخص التحقوا بالقوات المسلحة الروسية، منذ مطلع عام 2024، وذلك بموجب عقود رسمية.

وأشارت إلى أن نحو 1700 شخص يأتون يوميا إلى مراكز التجنيد، في جميع أنحاء البلاد، للتعاقد بهدف الخدمة في القوات المسلحة الروسية، موضحةً أنه خلال الأيام العشرة الماضية، وقّع نحو 16 ألف مواطن عقودًا للمشاركة في العملية العسكرية الخاصة.

يذكر أن وزير الدفاع الروسي السابق، سيرجي شويجو، قد أكد في وقت سابق، أن جميع خطط تجنيد الجيش والبحرية لعام 2023، قد تم تنفيذها بالكامل، مشيرا إلى أن عدد المجندين خلال العام الماضي، تجاوز مليون شخص.

وقبل ذلك، صرح شويجو بأنه يخطط، حتى نهاية عام 2024، لتشكيل جيشين في القوات المسلحة الروسية و30 تشكيلا عسكريا، بما في ذلك 14 فرقة و16 لواء.