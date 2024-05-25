نهائي كأس ألمانيا.. ألونسو يسعي لفك "اللعنة" وتحقيق الثنائية المحلية

يستعد المدرب الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن، لكتابة التاريخ مساء اليوم السبت، وذلك حين يقود فريقه لمهمة تاريخية أمام فريق كايزرسلاوترن في نهائي كأس ألمانيا، ومواصلة زحفه نحو اللقب المحلي الثاني هذا الموسم.

وكان تشابي قد نجح في قيادة باير ليفركوزن في التتويج بلقب الدوري الألماني للمرة الأولي في تاريخه بدون هزيمة، في واحدة من أكبر المفاجآت هذا الموسم.

جدير بالذكرأن فريق ليفركوزن نجح في التتويج بلقب كأس ألمانيا في مناسبة وحيدة عام 1993، فيما نال كايزرسلاوترن اللقب مرتين عامي 1990 و1996.

ونجح فريق كايزرسلاوترن الذي يتواجد في دوري الدرجة الثانية من الوصول للمباراة النهائية، في مفاجأة من العيار الثقيل، ليضرب موعدا مع بطل ألمانيا، وسبق له الوصول إلى النهائي في 5 مناسبات أخرى، مُني خلالها بالخسارة، آخرها عام 2003.

ألونسو يبحث عنة مداواة جراحه وفك اللعنة

يبحث المدرب الشاب تشابي ألونسو عن مداواة جراح فريقه، فضلا عن كسر نحسه في القرن الحالي بانتزاع لقب الكأس بعد 31 عاما من الغياب.

هذا فضلا عن التتويج لأول مرة في تاريخه، بالثنائية المحلية، المتمثلة في الدوري والكأس.

حيث تلقي رجال المدرب الإسباني تشابي ألونسو تلقوا ضربة الأسبوع الماضي بالتعرض لأول خسارة هذا الموسم، والتي تسببت في ضياع لقب الدوري الأوروبي علي حساب أتالانتا الإيطالي والهزيمة بنتيجة 3-0.

ويعاني فريق ليفركوزن من لعنة في الألفية الجديدة ببطولة كأس ألمانيا، بعدما بلغ المباراة النهائية في 3 مناسبات أخرى، كلها في القرن الحالي، أعوام 2002، 2009 و2020، لكنه فشل فيها جميعا وأضاع اللقب من بين يديه.