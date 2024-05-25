إصابة 25 شخص في حادث على طريق بني سويف- الفيوم

شهد الطريق الجديد بني سويف - الفيوم، اليوم السبت، وقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل أمام مدخل قرية نعيم، ما تسبب في إصابة 25 شخصا.

تفاصيل الحادث جاءت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ربع نقل، على طريق بني سويف - الفيوم الجديد، وانتقلت 12 سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

واستقبلت مستشفى بني سويف التخصصي رحمة سيد عبد السلام 13 سنة مصابة بكسر بالقدم الأيسر، إسلام مجدي سيد محمد 13 سنة مصابًا بجروح وسحجات، أحمد شريف سيد 16 سنة، مصابًا بكسر بقاع الجمجمة، محمد إبراهيم عبد الستار 20 سنة، مصابًا بكسر بالعمود الفقري، يوسف أسامة محمد 15 سنة، مصابًا بجروح وسحجات، بسنت عماد حسين 19 سنة، مصابة بكسر بالقدمين، إسلام مجدي سيد أحمد 18 سنة، مصابًا بجروح وكدمات،

محمد شريف سيد 14سنة، مصابًا بجروح وكدمات، مازن مجدي سيد 21 سنة، مصابًا بجروح وسحجات بالجسم.

أسماء المصابين في حادث طريق بني سويف

كما استقبلت المستشفى مخيمر محمد مخيمر 37 سنة، مصابًا بجروح وسحجات، أحمد سعد الدين علي 36 سنة، مصابًا بجروح وسحجات، نادية عبد التواب 54 سنة مصابة بجروح وسحجات، أحمد خالد فراج 11 سنة، مصابًا بجروح وسحجات، عادل عبد الله مجلي 17 سنة، مصابًا بكسر بالذراع الأيسر، سليمان عبد الحميد سليمان 55 سنة، مصابًا بجروح وسحجات، أحمد ناصر 17 سنة، مصابًا كسر بالقدم اليسرى، نادر مجدي سيد 21 سنة، مصابًا بجروح وسحجات، محمود فراج عبد العظيم 18 سنة، مصابًا بكسر بالقدم اليمني، بالإضافة إلى رامي جودة مخيمر 14 سنة، مصابا بجروح وسحجات، وغادة شعبان محمد 17 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وعطية سيد محمود 35 سنة، مصابة بجروح سحجات، ورمضان سعد حسن 36 سنة، مصابًا بجروح وسحجات بالجسم، وهدية لطيف سيد 25 سنة، مصابة بجروح وسحجات، ومحمد فراج عبد العظيم 21 سنة، مصابًا بجروح وسحجات، يوسف عويس خليل 15 سنة، مصابًا بجروح وسحجات.

وتم استقبال الحالات داخل قسم الاستقبال بالمستشفى، ويتلقون العلاج اللازم داخل المستشفى، تحت إشراف الدكتور أحمد محمود صادق مدير عام المستشفى.