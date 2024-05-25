33 ألفًا و40 طالبًا وطالبة بؤدون امتحانات الدبلومات الفنية في كفر الشيخ

في 122 لجنة

استقبلت 122 لجنة عامة بالمدارس الفنية المختلفة بمدن وقري محافظة كفر الشيخ، صباح اليوم السبت، 33 و 40 طالبًا وطالبة لأداء أول امتحانات الدبلومات الفنية، في 14 إدارة تعليمية.

وانتظمت الامتحانات في الوقت المحدد لجميع اللجان، وتم توزيع أوراق الأسئلة الخاصة باللغة العربية والتربية الدينية علي جميع اللجان في صناديق مغلقة تحت حراسة أمنية مشددة بالتعاون مع مديرية الأمن.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ محمد عبدالله أنه تم تجهيز 122 لجنة عامة على مستوى المحافظة، وتم تطهيرها وتعقيمها وذلك لتوفير جميع سبل الراحة للطلاب وتهيئة الأجواء المناسبة لهم داخل لجان الامتحان المختلفة بمدن وقري المحافظة.

وأكد وكيل تعليم كفر الشيخ، أن مديري الإدارات التعليمية بالتعاون مع رؤساء اللجان قد أشرفوا علي دخول الطلاب الي اللجان المختلفة بكافة نوعياتها “الصناعي، التجاري، الفندقي، الزراعي”التي انطلقت اليوم، وتستمر حتي يوم الخميس الموافق 6 يونيو المقبل، وتم منع دخول الهواتف المحمولة إلى جميع اللجان سواء مع الطلاب أو المراقبين.

وأوضح أن 33040 طالبا وطالبة يؤدون اليوم امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية بـ 122 لجنة عامة على مستوى المحافظة، حيث يؤدى الامتحانات 19949 طالبا وطالبة بالتعليم التجاري، و8915 طالبا وطالبة بالتعليم الصناعي، و3696 طالبا وطالبة بالتعليم الزراعي، و480 طالبا وطالبة بالتعليم الفندقي.