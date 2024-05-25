60 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات شهادة الدبلومات الفنية بالشرقية

انطلقت في التاسعة من صباح اليوم السبت، امتحانات شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023/2824، وتُجرى الامتحانات بحسب الجداول المعدة وتستمر حتى الخميس الموافق 6 يونيو 2024، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بالمدارس، حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات.

وأكد المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إجمالي عدد الطلاب المقرر لهم أداء امتحانات الدبلومات الفنية 2023 / 2024 لجميع النوعيات «تجاري، صناعي، زراعي، التعليم والتدريب المزدوج» بلغ 60 ألف و 393 طالب وطالبة؛ مقسمين إلى 26719 طالب وطالبة بالثانوي الفني الصناعي يؤدون الامتحان داخل 86 لجنة، و4326 طالب وطالبة بالثانوي الزراعي يؤدون الامتحان داخل 19 لجنة، و 27682 طالب وطالبة بالثانوي التجاري يؤدون الامتحان داخل 97 لجنة، و 1666طالب وطالبة بالتعليم والتدريب المزدوج يؤدون الامتحان داخل 6 لجان بإجمالي 208 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

زأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين اللجان وأوراق الأسئلة والإجابة، وتأمين غرفة الكونترول، وتجهيز الاستراحات المخصصة للمشرفين على امتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام والبالغ عددها 40 استراحة.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزاره التربية والتعليم، قد تابع استعدادات المديرية لاستقبال امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023 /2024 م، مؤكداً ضرورة الانتهاء من جاهزية اللجان أمام الطلاب، لأداء الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط، وتهيئة الأجواء المناسبة لهم، لحسن سير وانتظام الامتحانات.

ووجه المحافظ بضرورة التنسيق بين مديريات التربية والتعليم والأمن والصحة والمستشار العسكري، ورؤساء المراكز والمدن، كلُ فيما يخصه لتأمين اللجان وأوراق الأسئلة والإجابة وغرفة الكنترول، والعمل على منع الغش، وتكليف طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطلاب في حالة حدوث ظرف صحي، والاهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة أولاً بأول من محيط المدارس بنطاق دائرة المحافظة لتوفير جو صحي وملائم لأداء الإمتحان.

زشدد محافظ الشرقية على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية للتنفيذ الحاسم للإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة داخل اللجان والاستراحات المخصصة لإستقبال المراقبين والمصححين ورؤساء اللجان، مع استمرار أعمال التطهير والتعقيم قبل وبعد الدخول والخروج من اللجان، وكذلك الاستراحات حفاظا على صحة وسلامة الجميع .