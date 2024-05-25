وفاة الكلب دوجي ملهم Dogecoin

توفي الكلب الذي ألهم عملة الميم الشهيرة Dogecoin، وفقًا لما نشره مالكه على إنستجرام. من المحتمل أن يبلغ عمر كابوسو، كلب شيبا إينو المحبوب، حوالي 18 عامًا، على الرغم من أن المالك أتسوكو ساتو لا يعرف تاريخ ميلاد الجرو المنقذ بالضبط.

وكتبت في تدوينة نشرتها صحيفة الجارديان: "لقد توفيت بهدوء كما لو كانت نائمة بينما كنت أداعبها". "أعتقد أن كابو تشان كان أسعد كلب في العالم. وكنت أسعد مالك.

لم يكن الكلب الياباني مصدر إلهام لـ Dogecoin فحسب، بل أصبحت الصورة الشهيرة لعام 2010 مصدرًا لمجموعة واسعة من الميمات على الإنترنت. حتى أن البعض أطلق على كابوسو لقب "موناليزا الإنترنت". التقطت ساتو الصورة بعد عامين من إنقاذ الكلبة من مزرعة للكلاب، حيث كان من المحتمل أن يتم قتلها فيها. تُظهر الصورة كابوسو وهي تضع كفوفها على الأريكة بينما تعطي الكاميرا نوعًا من الابتسامة.



أصبحت الصورة عملاً فنيًا رقميًا بتقنية NFT تم بيعه مقابل 4 ملايين دولار، عندما كانت NFTs شيئًا يدفع الناس المال مقابله. أما بالنسبة لعملة الميم كوين، فقد بدأت كمزحة من قبل اثنين من مهندسي البرمجيات ولكنها ارتفعت الآن لتصبح ثامن أكبر عملة مشفرة بقيمة سوقية تبلغ 23 مليار دولار. ارتفع السعر اليوم، على الأرجح بسبب أنباء وفاة كابوسو.

حظيت عملة Dogecoin بدعم إيلون موسك، حتى أنها أصبحت متاحة كعملة لشراء بعض منتجات Tesla. ومن بين الداعمين المشهورين الآخرين سنوب دوج وجين سيمونز ومارك كوبان، على سبيل المثال لا الحصر.

لقد ألهمت Dogecoin أيضًا مجموعة من العملات الميمية الأخرى، بدءًا من عملة Shiba Inu العرضية وحتى العملات المشفرة المستندة إلى القطط، وإيلون ماسك، وحتى دونالد ترامب. من المعروف أن هذه العملات متقلبة للغاية، لذا استثمرها على مسؤوليتك الخاصة. ومع ذلك، ظلت عملة Dogecoin مستقرة في الغالب لفترة من الوقت حتى الآن.

كان Musk منذ فترة طويلة هو المشجع الأساسي وراء Dogecoin، حتى أنه قام بتغيير أيقونة Twitter إلى صورة Shiba Inu، قبل أن يتحول إلى X. كما أنه قضى بمفرده على معظم قيمة العملة خلال أدائه الكارثي في SNL وكان متهم باستخدامه للاحتيال على المستثمرين وإنشاء مخطط هرمي.



تم نصب تمثال لكابوسو في ساكورا باليابان في نوفمبر من العام الماضي. تشير التقارير إلى أن تكلفة البناء 100000 دولار. وكتب ساتو: "في السنوات القليلة الماضية، تمكنت من ربط النسخة الإلكترونية من Kabosu، وكل هذه الأشياء غير المتوقعة التي نراها من مسافة بعيدة، بحياتنا الحقيقية". لقد استخدمت شهرة حبيبها شيبا إينو للتبرع بمبالغ كبيرة للجمعيات الخيرية، بما في ذلك أكثر من مليون دولار لمنظمة إنقاذ الطفولة. بالتوفيق أيها الجرو الرائع.