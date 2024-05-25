مشروع "NO WELD" بالإسكندرية يحصد الأول جمهوري في مسابقة فني مبتكر

أعلن الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، اليوم السبت، حصول تعليم الإسكندرية على المركز الأول جمهوري بالمسار الصناعي في مسابقة ( فني مبتكر)، بفوز فريق العمل بالمشروع من الطلاب بلال مصطفي محمد ، عبد الرحمن أيمن أبو السعود ، ومصطفى مرجان عبدالله وإشراف الأستاذ السيد أبو المكارم بمدرسة الإسكندرية الفنية المتقدمة للتأسيس العسكري.

وقام بتسليم الطلاب شيك الجائزة المقدمة وقيمته 40 ألف جنيه للطلاب المشاركين من مشروع قوى عاملة مصر بالإضافة إلى جائزة احتضان للمشروع بقيمة 300 ألف جنيه ، يأتي ذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتطوير منظومة التعليم الفني لكونه قاطرة التنمية لمصر المستقبل ، وفي ضوء توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والسيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بإثابة وتكريم المتميزين من الطلاب والمعلمين .

يأتي ذلك بحضور ياسمين نجيب مدير مكتب مشروع قوى عاملة مصر بالإسكندرية ونور مصطفى مسئول مشروع قوى عاملة مصر وإسلام غزالى مسئول شركة كالتف وأشرف أبوالفتوح بوحدة تيسير الانتقال لسوق العمل وحسام عبد العزيز مدير المدرسة .

وتابع مدير المديرية، أنَّ المشروع يهدف إلى استبدال طرق اللحام التقليدية بطريقة حديثة في اللحام وتقوم فكرة المشروع على إعطاء اللحام نطاقًـا أوسع حيث يكون اللحام بالرش متعدد الاستخدامات بمجموعة واسعة من المواد ، وكذلك يوفر اللحام بالرش المرونة في سمك الطلاء وتكوينه، ويستخدم مشروع اللحام بالرش (NO WELD) بشكل شائع لإصلاح الأجزاء البالية أو التالفة دون الحاجة إلى الاستبدال الكامل ، ويمكن تطبيقه بشكل انتقائي على مناطق محددة، مما يقلل الحاجة إلى مواد باهظة الثمن ويقلل الهدر .

مسابقة فني مبتكر

وأكّد أبوزيد، أنَّ مسابقة فني مبتكر هي أول مسابقة فى ريادة الأعمال والابتكار ومخصصة لطلاب التعليم الفني وتقام المسابقة بالشراكة مع مشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وأكاديمية البحث العلمى و التكنولوجيا وجمعية اتصال وشركة كالتف، وهى المسابقة السنوية التي تم إطلاقها عام 2018 ، وقام مدير المديرية بتكريم الطلاب الفائزين ومشرف المشروع ومدير المدرسة .

وأكّد أبوزيد أنَّ تطوير منظومة التعليم الفني في مصر يشهد نقلة نوعية غير مسبوقة في إطار اهتمام القيادة السياسية بالتعليم الفني بشتى نوعياته ( زراعي وصناعي وتجاري وفندقي ومزدوج ) لكونه قاطرة التنمية لمصر المستقبل ، ولتخريج فني ماهر مواكب للتكنولوجيا بما يتوافق مع سوق العمل على الصعيدين المحلي والدولي .



أهمية المسابقات والأنشطة

وفي سياق متصل تناول أبوزيد، مع الطلاب أهمية المسابقات والأنشطة وتوضيح الهدف منها والإيجابيات التي ستعود على الطلاب خلال الفترة القادمة وأهميتها ودورها فى تطوير وتحديث الوعي الفني والعرض والطلب من خلال سوق العمل فضلا عن الانتقال لسوق العمل ، مُشيدًا بالجهود المتميزة من الجميع .

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