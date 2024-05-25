26480 طالبًا يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية أمام 85 لجنة بالإسكندرية

بدات منذ قليل بمدارس الإسكندرية ، امتحانات الدبلومات الفنية بشعبها المختلفه حيث يؤدى ٢٦٤٨٠ طالبه وطالبه امتحان مادتى اللغة العربيه والتربيه الدينيه أمام ٨٥ لجنه امتحان موزعه على الادارات التعليميه التسع بالمحافظه وسط اجراءات تنظيميه وتغمينيه واداريه مشدده.

(26480) طالبت يؤدون امتحاناتهم

من جانبه، قال الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم إن عدد المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية بالإسكندرية بلغ (26480) طالب يؤدون امتحاناتهم أمام (85) لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع منها 41 لجنة للتعليم الصناعي و 36 لجنة للتعليم التجاري و 3 لجان للفندقي و 5 لجان للزراعي، كما تم تجهيز (30) استراحة للملاحظين والقائمين على العملية الامتحانية منها (20) استراحة للرجال و (10) استراحات للسيدات.

تعليماته لمديري عموم المديرية

كما أصدر مدير مديرية التربية والتعليم تعليماته لمديري عموم المديرية والإدارات التعليمية ومدير عام التعليم الفني وجميع الجهات التنفيذية المسئولة عن سير الامتحانات بالمديرية بالالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات، مؤكدًا على التواصل الفوري مع غرفة عمليات الإدارة حال وجود مشكلة تحتاج لتدخل الإدارة أو المديرية.

نوتردام دي سيون

و في سياق اخر في ضوء توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والسيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتفعيل الأنشطة التربوية لبناء وتنمية قدرات أبنائنا الطلاب .

شَهِد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم مساء أمس الخميس الموافق 23 من مايو 2024 حفل ختام الأنشطة التربوية لكلية نوتردام دي سيون بإدارة شرق ، والذي أقيم بفندق هيلتون الكورنيش ، وذلك بحضور السيد اللواء حازم بدر الدين مساعد قائد المنطقة الشمالية العسكرية والأستاذ الدكتور محمد أنور فراج عميد كلية التربية وجلال عيد مدير عام شرق والدكتور محمد نور الدين بطل موقعة كبريت والدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف والدكتور سمير النيلي مدير عام نادي الشاطئ للمعلمين ونسيم جورج منسق عام المدارس الكنائيسة والخبير السياحي حسين خير وأحمد صدقي مدير عام الفندق والمهندسة مريم سويدان بهيئة الأبنية التعليمية ورضا متولي رئيس مجلس الأمناء بإدارة شرق وسير محبة مدير عام الكلية ولفيف من القيادات التربوية والتنفيذية .

وأوضح مدير المديرية أنَّ الأنشطة التربوية هي مفتاح تنمية وتعزيز قدرات أبنائنا الطلاب في شتى المجالات الفنية والثقافية والاجتماعية والرياضية والأدبية والموسيقية والمسرحية وبناء شخصيتهم وتعزيز قدرات الثقة بالنفس ومواجهة الجمهور والعمل الفريقي التكاملي وغرس وتنمية روح الولاء والانتماء لدى أبنائنا الطلاب مشيدًا بالعروض ومهارات طلاب الكلية في العزف والغناء والاستعراضات المختلفة وكذلك انضباط العملية التعليمية بها .

بدأت مراسم الحفل بالسلام الوطني وطابور العرض وفريق كورال الكلية بأداء متميز لمجموعة من الأغنيات الوطنية ، وتوالت الفقرات بفيلم تسجيلي عن كلية نوتردام ، وعرض متميز لفريق الجمباز لبعض الاستعراضات ، واختُتِم الحفل بمراسم التكريم .



