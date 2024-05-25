السبت 25 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مستعمرون يستولون على محصول القمح جنوب بيت لحم

مستعمرون
مستعمرون

استولى مستعمرون، اليوم السبت، على كمية كبيرة من محصول القمح في برية قرية المنية، جنوب شرق بيت لحم،  ووفقا ل"وفا". 

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وأفاد رئيس مجلس قروي المنية زايد كوازبة لمراسلنا، بأن مجموعة من المستعمرين، هاجمت مزارعين أثناء حصدهم للقمح، واستولوا على كميات كبيرة من المحصول، في أراضي "واد الأبيض"، وابو زعرور " وفاتح صدره"  في برية تقوع، وهي تعود للمواطنين الحاج جمال طروه، ورائد محمود كوازبة، واحمد كمال طروه، وجميل عبد الرحيم شلالدة.

ذكر أن المستعمرين صعدوا في الفترة الأخيرة من اعتداءاتهم بحق المواطنين في قرية المنية تتمثل بسرقة المحاصيل الزراعية، والاعتداء على رعاة الأغنام ومنع المزارعين من الوصول لأراضيهم.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين نفذوا 1242 اعتداءً، خلال شهر  أبريل الماضي.

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