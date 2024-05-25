جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 25 مايو 2024 والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب الساحرة المستديرة، اليوم العديد من المباريات المهمة بمختلف المسابقات حول العالم، إذ سنكون على موعد مع مباريات عدة الليلة السبت، 25 مايو 2024، و أبرزها لقاء نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي التونسي.





مباريات اليوم في دوري أبطال إفريقيا

الأهلي x الترجي - 08:00 مساء بتوقيت السعودية - beIN Sports HD 6.

مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

يوفنتوس x مونزا - 07:00 مساء بتوقيت السعودية - AD SPORTS Premium 1.

ميلان x ساليرنيتانا - 09:45 مساء بتوقيت السعودية - AD SPORTS Premium 1.



مباريات اليوم في الدوري الإسباني

أوساسونا x فياريال - 03:00 عصرًا بتوقيت السعودية - beIN Sports HD 3.



ريال سوسييداد x أتلتيكو مدريد - 05:15 مساء بتوقيت السعودية - beIN Sports HD 3.





ألميريا x قادش - 07:30 مساء بتوقيت السعودية - beIN Sports HD 3.





رايو فاليكانو x أتلتيك بيلباو - 07:30 مساء بتوقيت السعودية - beIN Sports HD 3.



ريال مدريد x ريال بيتيس - 07:30 مساء بتوقيت السعودية - beIN Sports HD 3.

مباريات اليوم في كأس فرنسا

ليون x باريس سان جيرمان - 10:00 مساء بتوقيت السعودية - beIN Sports HD 1.



مباريات اليوم في كأس ألمانيا

كايزرسلاوترن x باير ليفركوزن - 09:00 مساء بتوقيت السعودية - Dubai Sports 2 HD.



مباريات اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي x مانشستر يونايتد - 05:00 مساء بتوقيت السعودي - beIN Sports HD 1.



مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا

العين x يوكوهاما - 07:00 مساء بتوقيت السعودية - beIN Sports AFC HD.

مباريات اليوم في كأس إسكتلندا

سيلتك x جلاسكو رينجرز - 05:00 مساء بتوقيت السعودية - KSA Sports 1 HD.



مباريات اليوم في الدوري الأردني

سحاب x الحسين إربد - 08:00 مساء بتوقيت السعودية - Jordan TV Sport.

الفيصلي x شباب الأردن - 08:00 مساء بتوقيت السعودية - Jordan TV Sport.



مباريات اليوم في الدوري الإماراتي

اتحاد كلباء x بني ياس - 04:00 عصرا بتوقيت السعودية - AD Sports.



مباريات اليوم في الدوري الجزائري

اتحاد العاصمة x جمعية أولمبي الشلف - 08:00 مساء بتوقيت السعودية - Tv6.chababia.



مباريات اليوم في الدوري التونسي

النجم الساحلي x الملعب التونسي - 05:30 مساء بتوقيت السعودية - El Watania 1.