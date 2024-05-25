انطلاق ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية بسوهاج

انطلقت اليوم السبت الموافق 25 من شهر مايو الجاري، إمتحانات الدبلومات الفنية بمدارس محافظة سوهاج، والتى يؤديها 49009 طالبا وطالبة، فى 132 لجنة على مستوى المخافظة، بجميع أقسامها "صناعى، تجارى، زراعى، فندقى"، وسط إجراءات مشددة، صرح بذلك الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، مضيفا أنه تم تدبير الإجراءات الاحترازية المختلفة، وإمداد اللجان لكل ما يلزم من أجهزة للحفاظ على الحالة الصحية للطلاب وجمبع العاملين باللجان.





ومن جانبه قال المهندس محمود عجمي مدير عام التعليم الفنى بمديربة التربية والتعليم بسوهاج، أنه يؤدى الامتحانات بالتعليم التجاري والفندقي 28417 طالبا وطالبة فى 80 لجنة، والتعليم الصناعي 18445 طالبا وطالبة فى 46 لجنة، والتعليم الزراعي 2147 طالبا وطالبة فى 6 لجان، لافتا إلى أن الإمتحانات العملية والمعملية تبدأ يوم 7 يونيو وتنهى يوم 27 من نفس الشهر.





وأضاف مدير عام التعليم الفني، أنه تم وضع خطة لتيسير العمل خلال الإمتحانات، من خلال بروتوكول بالإشتراك مع مديرية الأمن، ومديرية الصحة، ووزارة الكهرباء، ومديرية التموين، وعقد غرفة عمليات رئيسية بديوان عام مديرية التربية والتعليم، وغرفة عمليات فرعية بكل إدارة تعليمية، بغرض تذليل أى عقبات، والوقوف على الوضع الراهن، وتكون الغرفة جاهزة لأى سيناريو غير متوقع .