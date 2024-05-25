تاريخ مواجهات مانشستر سيتي ومان يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي

يلتقي فريق الكرة الأول بنادي مانشستر سيتي مع نظيره مانشستر يونايتد، مساء اليوم، في المواجهة المنتظرة التى تجمع بين الفريقين بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.





تاريخ مواجهات مانشستر سيتي ومان يونايتد في كأس الاتحاد

والتقى الفريقان في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، في 10 مواجهات، حقق مانشستر يونايتد 6 انتصارات، فيما فاز مانشستر سيتي في 4 مواجهات، سجل الشياطين الحُمر 19 هدفا، في حين سجل لاعبو الفريق السماوي 14 هدفا.



تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2024

من المتوقع أن يدخل المدرب بيب جوارديولا المباراة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: ستيفان أورتيجا

خط الدفاع: يوشكو جفارديول.- مانويل أكانجي - روبن دياش - كايل ووكر

خط الوسط: رودري - كيفن دي بروينه - برناردو سيفا

خط الهجوم: جيريمي دوكو - فيل فودين - إرلينج هالاند



تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2024

من المتوقع أن يدخل المدرب إريك تين هاج المباراة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت - كارلوس كاسيميرو - ليساندرو مارتينيز - أرون وان بيساكا.

خط الوسط: سفيان أمرابط - سكوت ماكتوميناش - برونو فيرناندريش - كوبي ماينو.

خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو - أماد ديالو

