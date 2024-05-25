تشيلسي يسعى للتعاقد مع مدرب ليستر سيتي لخلافة بوكيتينو

أكدت مصادر اعلامية انجليزية ان إدارة نادي تشيلسي عقدت اجتماعات للتفاوض مع مدرب ليستر سيتي انزو ماريسكا لتولى مهمة تدريب تشيلسي في الموسم المقبل خلفا للمدير الفني الأرجنتيني موريسيو بوكيتينو الذي تمت إقالته قبل عدة ايام .

وقالت صحيفة ذي صن الانجليزية ان انزو ماريسكا ابذي قاد ليستر سيتي للفوز ببطولة دوري الدرجة الاولى الانجليزية ( الشامبيونشيب ) والعودة مجددا الى الدوري الأنجليزي الممتاز هو المرشح الاول حاليا لقيادة تشيلسي في الموسم المقبل .

وأضافت صحيفة ذي صن ان انزو ماريسكا يملك شرطا جزائيا في تعاقده مع ليستر سيتي قدره ١٠ مليون جنية استرليني وفي حالة تعاقده مع تشيلسي فان عليه دفع الشرط الجزائي خاصة وان تشيلسي ينوي التعاقد معه بعقد طويل الأمد وليس لمدة موسمين فقط مثلما كان الحال مع الأرجنتيني موريسيو بوكيتينو.

وقالت صحيفة ذي صن ان ترشيح انزو ماريسكا لا يعني نهاية فرصة كيرين ماكينا مدرب ايبسويتش تاون او توماس فرانك مدرب فريق برينتفورد في تدريب تشيلسي لكن في الوقت الحالي فأن انزو ماريسكا هو المرشح المفضل لإدارة تشيلسي .

يذكر ان انزو ماريسكا تعاقد مع ليستر سيتي في صيف ٢٠٢٣ قادما من نادي بارما الإيطالي والذي تولى تدريبه في ١٤ مباراة في الفترة من مايو ٢٠٢١ إلى نوفمبر ٢٠٢١ قبل ان ينتقل ليكون احد مساعدي بيب جوارديولا موسم ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ .