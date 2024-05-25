15 ألفًا و433 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية بأسوان

شهدت محافظة أسوان في صباح اليوم، توافد الطلاب والطالبات إلى للجان المدارس الفنية، لتأدية أول يوم لامتحانات الدبلومات الفنية، مادة اللغة العربية والتربية الدينية.

وفي سياق متصل، أكد المهندس محمد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بالامتحانات "التحريرية" "دور أول" للدبلومات الفنية للعام الدراسى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ والتى تنطلق السبت الموافق ٢٥ مايو، وفق الجداول التى اعتمدتها واعلنتها الوزارة، وقد تم تشكيل العديد من لجان المتابعة خلال الفترة الماضية للمرور على (اللجان والمعامل والورش والاستراحات ومراكز التوزيع) بجميع الإدارات التعليمية للتأكد من جاهزيتها لاستقبال أبنائنا الطلاب وزملائنا المنتدبين لأعمال الامتحانات.

وأضاف الرشيدى أن اجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام بلغ ١٥ ألف و٤٣٣ طالب/طالبة بأنظمة التقدم (ثلاث سنوات - خمس سنوات - تعليم وتدريب مزدوج - إعداد مهنى) موزعين على ٦١ لجنة بواقع (٣٩ لجنة صناعى - ١٥ لجنة تجارى - ٥ لجان زراعى - لجنتين فندقى) بنحو (٢٠ لجنة بإدارة أسوان التعليمية - ٤ لجان بإدارة دراو التعليمية - ٦ لجان بإدارة نصر النوبة التعليمية- ١٣ لجنة بإدارة كوم امبو التعليمية- ١٨ لجنة بإدارة إدفو التعليمية).

كما أوضح السيد وكيل الوزارة أنه تم الانتهاء من أعمال النظافة والفرش لجميع الإستراحات المخصصة للسادة المنتدبين لأعمال الامتحانات والبالغ عددها ٣٠ استراحة بواقع (٢٢ استراحة رجال - ٨ استراحات سيدات). وتم امدادها بكافة مستلزمات الإعاشة اللازمة من (أسرة بمشتملاتها - بوتجازات - تليفزيونات - ثلاجات - مراوح - مبردات مياه...إلخ) التى تضمن إقامة كريمة للسادة المنتدبين. كما تم تجهيز مركز توزيع الأسئلة الذى يعمل بقوة ٦ خطوط توزيع، وتم كذلك تجهيز السيارات المخصصة لنقل الكراسات الامتحانية.

متابعًا أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحانات يوميًا وذلك برئاسته شخصيًا، وأضاف الرشيدى أن المديرية وقعت بروتوكولات تعاون مع مديريات وهيئات (الصحة - الاسعاف - التأمين الصحى - الكهرباء - المياه - التموين - الأمن - الحماية المدنية) كلًا فى مجاله للمعاونة فى أعمال امتحانات الدبلومات الفنية.

مشيرًا إلى أنه التنبيه على رؤساء اللجان بضرورة الالتزام بكافة القواعد والتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية، والتصدى لمحاولات الغش بكل حزم دون إرهاب للطلاب، والإلتزام بكافة البنود التى وردت فى الكتاب الدورى المنظم لذلك.

يذكر أن الامتحانات "التحريرية" للدبلومات الفنية تنتهى الخميس الموافق ٦ يونيه المقبل، على أن يعقبها الامتحانات "العملية والمعملية واستكمال التقييم النهائى لنظام الجدارات" والتى تبدأ السبت الموافق ٨ يونيه وتنتهى الخميس الموافق ٢٧ يونيه، على أن تتوقف الامتحانات خلال فترة أجازة عيد الأضحى المبارك.