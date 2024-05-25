أمطار رعدية ورياح.. تفاصيل حالة الطقس بالسعودية اليوم السبت

كشف المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية حالة الطقس اليوم السبت موضحًا أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مرتفعات مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة. كما تكون السماء غائمة جزئيا يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

رياح نشطة

وأضاف المركز، يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك والمدينة المنورة تمتد الى أجزاء من منطقتي حائل والقصيم، على أن تكون الرياح في البحر الاحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.

ارتفاع الأمواج

وأوضح، هناك ارتفاع الأمواج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، على أن تكون حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

وتابع، الرياح في الخليج العربي تكون غربية إلى شمالية غربية تتحول خلال فترة مابعد الظهيرة شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وتكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي مع ارتفاع الامواج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي يصل إلى متر ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي، والموج خفيف على الجزء الشمالي متوسط الموج على الجزء الأوسط والجنوبي.