شهداء وجرحى جراء استهداف الاحتلال منزلًا في غزة فجر اليوم

ارتقى عدد من الشهداء، فجر اليوم السبت، في قصف إسرائيلي على مدينة غزة، وفقًا لـ"وفا".

وأكدت مصادر محلية انتشال شهداء ومصابين من تحت إنقاذ منزل استهدفته قوات الاحتلال في حي الدرج بمدينة غزة.

وأشارت المصادر إلى استهداف قوات الاحتلال شفة سكنية شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، قرية جيت شرق قلقيلية.

واكدت مصادر محلية أن جنود الاحتلال داهموا عدة منازل بطريقة همجية، وقاموا بتفتيش وتخريب وتكسير محتوياتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

واقتحمت ايضا قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، بلدتي برقة وبزاريا شمال غرب نابلس.، وتنصب حاجزا عسكريا على مدخل بلدة عقربا شرقا.

وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدين بعدة آليات، وجابت شوارع البلدتين وتجولت في عدة أحياء.

وأشارت المصادر إلى أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة برقة، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال نصبت حاجزاً عسكريا على مدخل بلدة عقربا، وفتشت المركبات ودقتت في البطاقات الشخصية للمواطنين.