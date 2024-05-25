رودريجيز يقود تشكيل الترجي المتوقع أمام الأهلي

اختتم الترجي التونسي استعداداته القوية للمواجهة المرتقبة أمام نظيره الأهلي، ضمن منافسات إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم 2023/2024.



وتعادل الترجي أمام الأهلي سلبيًا في مواجهة الذهاب، والتي شهدها ملعب رادس.

تشكيل الترجي المتوقع أمام الأهلي

حاسة المرمى: أمان الله مميش.

خط الدفاع: محمد بن علي، محمد بن حميده، ياسين مرياح، محمد أمين توجاي.

خط الوسط: روجيه أهولو، غيلان الشعلالي، حسام تقا.

خط الهجوم: يان ساس، حسام الدين غشة، رودريجو رودريجيز.



الأهلي والترجي.. الموعد والقنوات الناقلة

تقرر انطلاق مباراة الأهلي أمام الترجي التونسي في الثامنة من مساء اليوم السبت، في المباراة التي يستضيفها ستاد القاهرة الدولي.

فيما تُنقل مباراة الأهلي والترجي التونسي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والحاصلة على حقوق بث مباريات دوري أبطال إفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.