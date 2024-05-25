موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

ينتظر عشاق الكرة الإنجليزية مواجهة من العيار الثقيل بين الغريمين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي المقررة بينهما على ملعب ويمبلي في لندن مساء اليوم.

وتأهل مانشستر سيتي إلى النهائي بعدما فاز على تشيلسي بهدف دون رد، بينما تأهل مانشستر يونايتد بعد تغلبه الصعب ضد كوفنتري سيتي، بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

ويبحث مانشستر يونايتد عن مصالحة جماهيره بالتتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي بعد الموسم الكارثي في البريميرليج.

موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

تنطلق مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد مساء اليوم في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية وتُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 وسيعلق حفيظ دراجي على أحداث المباراة اليوم.