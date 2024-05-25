إزالة زراعات الأرز المخالفة على مساحة 11 فداناً بالفيوم

شنت الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة الفيوم عدة حملات لإزالة زراعات الأرز المخالفة بزمام مركز إطسا، تحت إشراف المهندس محمد إبراهيم عبدالجواد مدير المديرية.

يأتي هذا تنفيذا للقرار الوزاري رقم 543 لسنة 2023، بزراعة الأرز في محافظات دون غيرها، مع إزالة المساحات المنزرعة في المناطق المخالفة بشكل فوري.

خلال ذلك تم تنفيذ حملة مكبرة برئاسة المهندس محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة الفيوم، وبحضور المهندس محمد جمال مدير هندسة ري إطسا، ومسئولي إدارة ري غرب الفيوم وفريق العمل بالهندسة، وتمكنت الحملات من تنفيذ إزالة مساحة 11 فدانا و8 قراريط بإجمالي 20 محضرا ضد المزارعين المخالفين بزمام قريتي قلهانة ومنشأة ربيع بمركز إطسا

و أوضح مدير ري الفيوم أنه طبقاً للمادة رقم 28 من قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، فإنه يُوقع على المخالف غرامة منصوص عليها فى المادة 104 من القانون، بالإضافة إلى تحصيل قيمة تبديد المياه عن زارعة الأرز بالمخالفة.

القرار الوزاري الخاص بمساحات الأرز رقم 543 لسنة 2023 ..

يتضمن القرار الوزاري رقم 543 الصادر بتاريخ 25 ديسمبر 2023 التصريح بزراعة الأرز على مساحة إجمالية 724 ألفا و200 فدان، بالإضافة إلى مساحة 200 ألف فدان تزرع بسلالات الأرز الموفرة للمياه، والمقترحة من قبل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مثل الأرز الجاف وغيره، كمناطق تجريبية توزع على المحافظات المصرح لها زراعة الأرز بالدلتا.

بالإضافة إلى زراعة الأرز على مساحة 150 ألف فدان، على أن تزرع بمياه ذات ملوحة المرتفعة نسبياً من خلال شبكة الري والصرف، والأراضي التي بـها مشاكل بالتربة بالمحافظات المصرح لها بزراعة الأرز بالدلتا.

كما يتضمن القرار الوزاري، توزيع أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالمحافظات المساحات المصرح بزراعتها أرز على الجمعيات والأحواض الزراعية، وكذلك المساحات المصرح لها بالزراعة وفقاً لمحددات القرار الوزاري، مع عرض الإدارات العامة المختصة ومديريات الزراعة كشوف وكروكيات مساحات ومناطق زراعات الأرز، طبقا للمادة 36 من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى رقم 147 لسنة 2021.

وأوضح القرار، أن المحافظات المصرح بزراعة الأرز بها هي كل من (الإسكندرية - البحيرة - الغربية - كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط - الشرقية - الإسماعيلية - بورسعيد)، مع التزام الوزارة بتوفير المياه للمساحات المقررة لزراعة الأرز، وأنه علي جميع أجهزة الوزارة الالتزام بذلك، والتنسيق المستمر مع أجهزة وزارة الزراعة في هذا الشأن.