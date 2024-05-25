السبت 25 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ترتيب بطولة العالم للصانعين للفورميلا وان قبل جائزة موناكو الكبرى

بوابة الوفد الإلكترونية

قبل انطلاق سباق جائزة موناكو الكبرى وهو ثامن سباقات بطولة العالم للفورميلا وان لهذا الموسم واصل فريق ريد بول للفورميلا وان بطل العالم الحالي صدارته لترتيب فرق بطولة العالم لفرق الصانعين للفورميلا وان.

وكان ماكس فيرستابين بطل العالم وسائق فريق ريد بول قد أحرز المركز الأول في جائزة ايمولا الكبرى للفورميلا وان الاسبوع الماضي ليحافظ مع زميله سيرجيو بيريز على صدارة ترتيب البطولة متقدما على فريق فيراري صاحب المركز الثاني والذي يضم الثنائي شارل ليكلير و كارلوس ساينز وايضا امام الفريق المتحفز و المتطور في السباقات الأخيرة فريق مكلارين بقيادة لاندو نوريس صاحب المركز الأول في سباق جائزة ميامي الكبرى بالولايات المتحدة الأمريكية وزميله أوسكار بياستري.

وهذا هو الترتيب الكامل لبطولة العالم للفورميلا وان للصانعين : 

المركز              الفريق                    النقاط 

الأول               ريد بول رايسنج     268 نقطة

الثاني               فيراري                212 نقطة 

الثالث              مكلارين               154 نقطة 

الرابع              مرسيدس              79 نقطة 

الخامس           استون مارتن          44 نقطة 

السادس          ريد بول                   20 نقطة

السابع              هاس                      7  نقاط 

الثامن               ألبين                      نقطة 

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