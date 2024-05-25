ترتيب بطولة العالم للصانعين للفورميلا وان قبل جائزة موناكو الكبرى

قبل انطلاق سباق جائزة موناكو الكبرى وهو ثامن سباقات بطولة العالم للفورميلا وان لهذا الموسم واصل فريق ريد بول للفورميلا وان بطل العالم الحالي صدارته لترتيب فرق بطولة العالم لفرق الصانعين للفورميلا وان.

وكان ماكس فيرستابين بطل العالم وسائق فريق ريد بول قد أحرز المركز الأول في جائزة ايمولا الكبرى للفورميلا وان الاسبوع الماضي ليحافظ مع زميله سيرجيو بيريز على صدارة ترتيب البطولة متقدما على فريق فيراري صاحب المركز الثاني والذي يضم الثنائي شارل ليكلير و كارلوس ساينز وايضا امام الفريق المتحفز و المتطور في السباقات الأخيرة فريق مكلارين بقيادة لاندو نوريس صاحب المركز الأول في سباق جائزة ميامي الكبرى بالولايات المتحدة الأمريكية وزميله أوسكار بياستري.

وهذا هو الترتيب الكامل لبطولة العالم للفورميلا وان للصانعين :

المركز الفريق النقاط

الأول ريد بول رايسنج 268 نقطة

الثاني فيراري 212 نقطة

الثالث مكلارين 154 نقطة

الرابع مرسيدس 79 نقطة

الخامس استون مارتن 44 نقطة

السادس ريد بول 20 نقطة

السابع هاس 7 نقاط

الثامن ألبين نقطة