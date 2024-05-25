"زيارة السيدة العجوز".. عرض مسرحي لفرقة شرم الشيخ

شهد مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ، العرض المسرحي "زيارة السيدة العجوز"، للفرقة المسرحية بالقصر، استمرارًا للموسم المقدم في إطار برامج وزارة الثقافة، ويطرح العرض عدة تساؤلات أهمها هل يمكن أن نضع القيم المطلقة كالحق، الخير، الجمال، والعدالة بالبيع والشراء بالمال.

رواية "زيارة السيدة العجوز" ..

تتوالى عروض الموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، التي تقدمها بالمجان للجمهور في جميع المحافظات، العرض عن رواية "زيارة السيدة العجوز" رائعة فريدريش دورينمات، وإخراج محمد علي إبراهيم، ديكور شاكر خليل، أشعار أسامة بدر، تأليف موسيقى وألحان محمد عبد الوهاب، استعراضات زياد هاني، إضاءة أمجد لطفي، وقدمه نخبة من المبدعين في مجال التمثيل.

شهد العرض لجنة التحكيم المكونة من المخرجة والفنانة وفاء الحكيم، مهندس الديكور محمود جمال الدين، الناقدة أمل ممدوح، مقرر لجنة القناة وسيناء رجب أحمد، وبحضور المخرج شاكر عبد اللطيف.

العرض المسرحي "زيارة السيدة العجوز"..

"زيارة السيدة العجوز" إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ونفذ ضمن عروض إقليم الفناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبدالله، وفرع ثقافة جنوب سيناء برئاسة أحمد فريج.

وشهد إقليم القناة وسيناء الثقافي 14 عرضا مسرحيا مجانيا، انطلقت بعروض فرعي ثقافة الإسماعيلية والسويس على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية، واستقبل قصر ثقافة بورسعيد العروض المسرحية الخاصة بفرعي ثقافة شمال سيناء وبورسعيد، واختتمت أمس بشرم الشيخ ضمن موسم مسرحي حافل لقصور الثقافة.