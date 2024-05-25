مصر للتميز الحكومي: ندعم المشروعات التنموية في جنوب سيناء

أشاد السفير هشام بدر مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات بما شهدته محافظة جنوب سيناء من تطور ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية وتنفيذ المشروعات التنموية بمختلف القطاعات والمجالات، إضافة الى نجاحها الكبير في استضافة العديد من المحافل الدولية الضخمة ومن أبرزها “قمة المناخ”، جاء ذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناءأ أثناء عقد جائزة مصر للتميز الحكومي، بمحافظة جنوب سيناء، في نسختها الأولى.

مؤكدا دعم وزارة التخطيط المستمر ومتابعتها لجهود المحافظة لتنفيذ مشروعاتها التنموية المختلفة بما ينعكس على تحسين جودة حياة المواطن، وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية أهم غايات جائزة مصر للتميز الحكومي من خلال العمل على تعميق ثقافة التميز وتعزيز روح التنافسية.

كما تقدم السفير هشام بدر بالتهنئة على مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، والذي يتميز بتصميمه المتفرد باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية والرقمية، ليعد مبنى تفاعلي متكامل يسهم في تحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمستثمرين وأصحاب الأعمال.

وأثنت نائب محافظ جنوب سيناء بالدعم المستمر المقدم من فريق إدارة الجائزة لفريق التميز الداخلي بالمحافظة، من خلال تنفيذ مراحل الجائزة الداخلية ساهمت في تطوير وتحسين مستويات الأداء المؤسسي والفردي، مؤكدة حرص المحافظة على المشاركة بفاعلية خلال الدورات القادم للجائزة بفئاتها المختلفة.